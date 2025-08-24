augusztus 24., vasárnap

Hova tűnt a sok virág? A ciklámenek alkonya a zalai erdőben? (galéria)

Címkék#Tótok#erdő#ciklámen#vaddisznó

A régi ciklámenes helyeinket minden évben feltúrják a vaddisznók, egyre kevesebb virág dugja ki a fejét az avarból. Pár nappal ezelőtt, néhány satnya szálat leszámítva alig találtunk cikláment, s azokon is látszott a szárazság: fonnyadt a szirmok széle…

Győrffy István
Ahol régen kaszálni lehetett, ezt az egyetlen szál cikláment találtuk

Fotó: Győrffy István

Menjünk el a Tótok-árokjához, ott biztosan lesz szép ciklámen hangzott a javaslat, s hallhattuk is a gyermeki világ megidézését. Amikor még kisiskolás korunkban teheneket kellett legeltetni, oda szívesen hajtottuk őket, mert az erdő tele volt ciklámennel. Nem túlzunk, voltak olyan szigetek, ahol akár kaszálni is lehetett volna a virágot. És az illat! Az valami mesés volt, bódított…

ciklámen
Kinyílik a völgy, érdemes cikláment is keresni. Fotó: Győrffy István

Ciklámen a Tótok-árokjánál

Amúgy a Tótok-árokjáról, erről a Bödéhez közeli erdőrészről sokat lehetett hallani a családi összejöveteleken. Valamikor régen, a déli szlávok aratást szoktak vállalni, s itt tanyáztak, róluk maradt fenn a „Tótok ároktya” elnevezés, rögzíti a Zala Megye Földrajzi Nevei kötet, a Hottó földrajzi nevei gyűjtésnél. Még dögtemető is volt erre, egy félreeső helyen, ahova az elhullott állatokat egykor beledobták. Ennek okán aztán tréfás módon is megemlékeztek róla, még a lakodalmak vicces ételkínálójában is fölemlegették a vőfélyek: „Jönnek az étkek sorjában, nem hozom messziről, csak a Tótok-árokjából…” – hangzott a rigmus, majd a vendégek nevetése.

Feketeszeder is kínálta magát
Fotó: Győrffy István

Gyalog a szekérúton

Miután a szokott helyünkön nem találtunk cikláment, rászántuk magunkat, s elindultunk a Tótok-árokjához vezető szekérúton. Hosszan gyalogoltunk a hegy alatti erdőszélben kanyargó földúton. Néhol még vizes volt a föld, a traktor csapákban megállt a víz, megértünk átevickélni. Kétoldalt sűrű, fiatal akácos kísért, helyenként feketeszederrel, jóízűen csipegettünk is a fekete bogyókból.

Flóra és fauna

Egyszer csak kinyílt előttünk az út, s egy széles tisztáshoz értünk, amelyből egy nyiladék tartott a domb felé, s ennek szélén hatalmas bükkfák magasodtak. A fák között beragyogott a nap, rácsodálkoztunk a látványra. Az árok alja még nedves volt a pár napja hullott esőtől, rengeteg szarvas és vaddisznó lábnyomát őrizte a még puha agyag. Feljebb érve vaddisznódagonyát fedeztünk fel, melyben víz már nem volt, csak a vadak oldalának dörgölődzése maradt a kiszáradt meder szélén és sár a fák oldalán, amit a vadak rákentek a szőrükről. Ledöntött óriás fatörzsek nyújtózkodtak az árokparton, friss rókalyukak sötétedtek az oldalban, beljebb sűrűn nőtt aljnövényzet takarta a földet.

A testi hibás asszony

Minden volt itt, csak ciklámen nem virított sehol. Pontosabban, hogy az igazat mondjam, a hatalmas árokban, egy csalános szélén találtam egyetlen egy szál cikláment. Egy kicsike kis szálat, amelyen szintén látszott már az öregedés, szirmai a széleken ráncosodtak. Néhány nyíló szulákot nem számítva semmilyen virág sem díszlett erre, csak az állatok nyoma látszott mindenfelé a még csonttá nem száradt agyagon. Pedig itt annyi ciklámen volt egykor, hogy egy testi hibás idős asszony reggel kijött a busszal Egerszegről a közeli Zalaszentmihályfára a lányával, ahonnét kigyalogoltak a Tótok-árokjához, teleszedték a kosarukat ciklámennel, csokorba kötötték, majd másnap reggel a piacon ezeket eladták.

Csalódottan indultunk vissza, s utunk fiatal akácoson át vezetett. Az út mentén rengeteg a páfrány, üde zöldjükkel tele az erdő alja.

Gyönyörű páfrányos
Fotó: Győrffy István

Ciklámenek garmada

A páfrányok között, az ösvény szélén felfedeztünk egy bokor cikláment. Amott még egyet, s beljebb többet is. Igaz, kis csenevész bokrok, pontosabban leginkább egyedül lézengő szálas kis virágokat találtunk, de legalább ciklámeneket. Valamikor itt is bükkös, tölgyes volt, a ledöntésük után nőtt itt sűrű akácos, s már a vaddisznók sem erre jártak, így átvészelték a pusztítást. De ezek már, vagy még nem az igazi, életerős, sok-sok szálú bokrok. Vagy még lehetnek azok, amint véget ér a kánikula és többször megered az eső?

Este belevetettem magam a ciklámen élettanába. Olvastam, hogy a régi nevei közt említik a disznókenyeret, a disznórépát, a kunrépát s a kunalmát is, amelyek a virág gumójára utalnak, s amiket előszeretettel fogyasztanak a vaddisznók, régen még a vele makkoltatott házi disznók is. De hol vannak már az erdőre makkot enni kiterelt házi disznók, s főleg, hol vannak már a makkoltatások?

Ciklámenek nyomában a Tótok-árokjánál

Fotók: Győrffy István

Megszólal a telefon, csödei barátom hív, s azt mondja, nincsenek jó hírei. Három helyet is ismert az Alpok-aljai csödei erdőben, amelyeket ciklámenesként tartottak nyilván az emlékezetükben, de mindenhonnan eltűnt a virág. 

Egy-egy satnya szálat találni, de ez nem az a virágözön amilyen korábban volt, sajnálkozott. A Csöde körüli erdő ugyanis rengeteg ritka vadvirágot rejt. Honos itt a kakasmandikó (ez a falu címerébe is bekerült), a tőzike a hóvirág, az ibolya, s persze a ciklámen is…

Megvárjuk az ősz elejét, amikor hűvösebbre, csapadékosabbra fordul az idő, hátha a hőség miatt várat magára a ciklámen.

 

