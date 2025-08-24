1 órája
Hova tűnt a sok virág? A ciklámenek alkonya a zalai erdőben? (galéria)
A régi ciklámenes helyeinket minden évben feltúrják a vaddisznók, egyre kevesebb virág dugja ki a fejét az avarból. Pár nappal ezelőtt, néhány satnya szálat leszámítva alig találtunk cikláment, s azokon is látszott a szárazság: fonnyadt a szirmok széle…
Ahol régen kaszálni lehetett, ezt az egyetlen szál cikláment találtuk
Fotó: Győrffy István
– Menjünk el a Tótok-árokjához, ott biztosan lesz szép ciklámen – hangzott a javaslat, s hallhattuk is a gyermeki világ megidézését. – Amikor még kisiskolás korunkban teheneket kellett legeltetni, oda szívesen hajtottuk őket, mert az erdő tele volt ciklámennel. Nem túlzunk, voltak olyan szigetek, ahol akár kaszálni is lehetett volna a virágot. És az illat! Az valami mesés volt, bódított…
Ciklámen a Tótok-árokjánál
Amúgy a Tótok-árokjáról, erről a Bödéhez közeli erdőrészről sokat lehetett hallani a családi összejöveteleken. Valamikor régen, a déli szlávok aratást szoktak vállalni, s itt tanyáztak, róluk maradt fenn a „Tótok ároktya” elnevezés, rögzíti a Zala Megye Földrajzi Nevei kötet, a Hottó földrajzi nevei gyűjtésnél. Még dögtemető is volt erre, egy félreeső helyen, ahova az elhullott állatokat egykor beledobták. Ennek okán aztán tréfás módon is megemlékeztek róla, még a lakodalmak vicces ételkínálójában is fölemlegették a vőfélyek: „Jönnek az étkek sorjában, nem hozom messziről, csak a Tótok-árokjából…” – hangzott a rigmus, majd a vendégek nevetése.
Gyalog a szekérúton
Miután a szokott helyünkön nem találtunk cikláment, rászántuk magunkat, s elindultunk a Tótok-árokjához vezető szekérúton. Hosszan gyalogoltunk a hegy alatti erdőszélben kanyargó földúton. Néhol még vizes volt a föld, a traktor csapákban megállt a víz, megértünk átevickélni. Kétoldalt sűrű, fiatal akácos kísért, helyenként feketeszederrel, jóízűen csipegettünk is a fekete bogyókból.
Flóra és fauna
Egyszer csak kinyílt előttünk az út, s egy széles tisztáshoz értünk, amelyből egy nyiladék tartott a domb felé, s ennek szélén hatalmas bükkfák magasodtak. A fák között beragyogott a nap, rácsodálkoztunk a látványra. Az árok alja még nedves volt a pár napja hullott esőtől, rengeteg szarvas és vaddisznó lábnyomát őrizte a még puha agyag. Feljebb érve vaddisznódagonyát fedeztünk fel, melyben víz már nem volt, csak a vadak oldalának dörgölődzése maradt a kiszáradt meder szélén és sár a fák oldalán, amit a vadak rákentek a szőrükről. Ledöntött óriás fatörzsek nyújtózkodtak az árokparton, friss rókalyukak sötétedtek az oldalban, beljebb sűrűn nőtt aljnövényzet takarta a földet.
A testi hibás asszony
Minden volt itt, csak ciklámen nem virított sehol. Pontosabban, hogy az igazat mondjam, a hatalmas árokban, egy csalános szélén találtam egyetlen egy szál cikláment. Egy kicsike kis szálat, amelyen szintén látszott már az öregedés, szirmai a széleken ráncosodtak. Néhány nyíló szulákot nem számítva semmilyen virág sem díszlett erre, csak az állatok nyoma látszott mindenfelé a még csonttá nem száradt agyagon. Pedig itt annyi ciklámen volt egykor, hogy egy testi hibás idős asszony reggel kijött a busszal Egerszegről a közeli Zalaszentmihályfára a lányával, ahonnét kigyalogoltak a Tótok-árokjához, teleszedték a kosarukat ciklámennel, csokorba kötötték, majd másnap reggel a piacon ezeket eladták.
Csalódottan indultunk vissza, s utunk fiatal akácoson át vezetett. Az út mentén rengeteg a páfrány, üde zöldjükkel tele az erdő alja.
Ciklámenek garmada
A páfrányok között, az ösvény szélén felfedeztünk egy bokor cikláment. Amott még egyet, s beljebb többet is. Igaz, kis csenevész bokrok, pontosabban leginkább egyedül lézengő szálas kis virágokat találtunk, de legalább ciklámeneket. Valamikor itt is bükkös, tölgyes volt, a ledöntésük után nőtt itt sűrű akácos, s már a vaddisznók sem erre jártak, így átvészelték a pusztítást. De ezek már, vagy még nem az igazi, életerős, sok-sok szálú bokrok. Vagy még lehetnek azok, amint véget ér a kánikula és többször megered az eső?
Este belevetettem magam a ciklámen élettanába. Olvastam, hogy a régi nevei közt említik a disznókenyeret, a disznórépát, a kunrépát s a kunalmát is, amelyek a virág gumójára utalnak, s amiket előszeretettel fogyasztanak a vaddisznók, régen még a vele makkoltatott házi disznók is. De hol vannak már az erdőre makkot enni kiterelt házi disznók, s főleg, hol vannak már a makkoltatások?
Ciklámenek nyomában a Tótok-árokjánálFotók: Győrffy István
Megszólal a telefon, csödei barátom hív, s azt mondja, nincsenek jó hírei. Három helyet is ismert az Alpok-aljai csödei erdőben, amelyeket ciklámenesként tartottak nyilván az emlékezetükben, de mindenhonnan eltűnt a virág.
Egy-egy satnya szálat találni, de ez nem az a virágözön amilyen korábban volt, sajnálkozott. A Csöde körüli erdő ugyanis rengeteg ritka vadvirágot rejt. Honos itt a kakasmandikó (ez a falu címerébe is bekerült), a tőzike a hóvirág, az ibolya, s persze a ciklámen is…
Megvárjuk az ősz elejét, amikor hűvösebbre, csapadékosabbra fordul az idő, hátha a hőség miatt várat magára a ciklámen.