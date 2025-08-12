54 perce
Balatoni szenzáció: Vonyarcvashegyen már a mesterséges intelligencia fogadja a kérdéseket
A Balaton északi partjának egyik legnépszerűbb üdülőfaluja, Vonyarcvashegy ismét újat mutat. A település elsőként indított el Magyarországon nyilvános, mesterséges intelligencia alapú chatbot szolgáltatást, amely több nyelven segíti a lakosokat és a nyaralókat, miközben tehermentesíti az önkormányzati hivatalt.
Vonyarcvashegy beszélni kezdett – itt a magyar település, ahol már a chatbot szolgáltatás válaszol
Forrás: Getty Images
Vonyarcvashegy ismét példát mutat az innováció terén. A chatbot szolgáltatás az önkormányzat honlapján érhető el. A fejlesztést az Entel Kft.-vel együttműködve valósították meg, célja pedig, hogy a helyiek és a nyaralók gyorsan, több tucat nyelven (elsőre az angol, a német és a szlovák jelenik meg) kaphassanak választ kérdéseikre.
Chatbot szolgáltatás segíti a lakosokat és turistákat
A chatbot azonnal reagál a legkülönfélébb kérdésekre: a strand aktuális belépődíjától kezdve a hétvégi fűnyírás szabályaiig. Ez nemcsak a lakosok tájékozódását könnyíti meg, hanem a hivatali dolgozók munkáját is jelentősen tehermentesíti.
– Ez az innovatív szerep rendkívül fontos Vonyarcvashegy életében – mondta Pali Róbert polgármester. – Folyamatosan azon dolgozunk, hogy növeljük a helyiek és a nyaralók elégedettségét. A mesterséges intelligencia bevezetése ehhez kulcsfontosságú lépés, és büszkék vagyunk rá, hogy elsőként alkalmazzuk ezt a modern megoldást a közigazgatásban.
Példaértékű nyitottság az innovációra
Az Entel Kft. ügyvezetője kiemelte: a rendszer akár néhány hét alatt bevezethető bármely önkormányzatnál. A polgármester bízik abban, hogy a kezdeményezés más településeket is inspirálhat.
– Szeretnénk megmutatni, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak a nagyvállalatoknál működhet. Alacsony költségek mellett is forradalmasíthatja a közszolgáltatásokat. A chatbot révén a pontos információkhoz való gyors hozzáférés új szintre emeli az emberközpontú közigazgatást – szögezte le a település első embere.
Erdő, víz és technológia – Vonyarcvashegy arculata
A 2.760 fős Vonyarcvashegy nemcsak természeti szépségeiről híres – a Keszthelyi-hegység és a Balaton ölelésében fekvő település ötcsillagos Lido strandja többször nyerte el a „Balaton legjobb strandja” címet. A település szlogenje – „Mögöttünk az erdő, előttünk a víz” – most már kiegészülhetne azzal is, hogy „és mellettünk a mesterséges intelligencia”.
Polgármester, aki lehetőségként tekint a tisztségére
Pali Róbert második ciklusát tölti a polgármesteri székben, és a Balatoni Szövetség elnöke is. Háromgyermekes családapaként és volt üzletfejlesztési menedzserként hisz abban, hogy egy település vezetése nem hatalom, hanem szolgálat: "Egy polgármester nem hatalmat, hanem lehetőséget kap arra, hogy a közjó érdekében dolgozzon. Ez a projekt pontosan ezt a szemléletet tükrözi", fogalmazott.
Egy lépés a jövő felé
Vonyarcvashegy chatbotja nem csupán technológiai újítás, hanem újfajta kapcsolódási pont a helyi közösség és a döntéshozók között. Az MI segít, hogy a település még közelebb kerüljön lakóihoz és vendégeihez – gyors, pontos és barátságos válaszokkal, bármikor, bármilyen nyelven.
Az Entel Műszaki Fejlesztő Kft. 1990-ben alapított, magyar tulajdonú, mélytechnológiai (deep tech) fókuszú mérnöki tanácsadó és fejlesztő vállalat. A távközlési, infokommunikációs és akusztikai területen országszerte ismert mérnöki szolgáltató, élvonalbeli MI fejlesztési eredményei és deeptech megoldásai révén több mint 55 országba exportálja magas hozzáadott értékű termékeiket és technológiai megoldásait.