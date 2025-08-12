Balatoni szenzáció: Vonyarcvashegyen már a mesterséges intelligencia fogadja a kérdéseket

Vonyarcvashegy ismét példát mutat az innováció terén. A chatbot szolgáltatás az önkormányzat honlapján érhető el. A fejlesztést az Entel Kft.-vel együttműködve valósították meg, célja pedig, hogy a helyiek és a nyaralók gyorsan, több tucat nyelven (elsőre az angol, a német és a szlovák jelenik meg) kaphassanak választ kérdéseikre.

Vonyarcvashegy chatbot szolgáltatást indított, amely segíti a helyiek és az idelátogatót életét

Forrás: Vonyarcvashegy Önkormányzata

Chatbot szolgáltatás segíti a lakosokat és turistákat

A chatbot azonnal reagál a legkülönfélébb kérdésekre: a strand aktuális belépődíjától kezdve a hétvégi fűnyírás szabályaiig. Ez nemcsak a lakosok tájékozódását könnyíti meg, hanem a hivatali dolgozók munkáját is jelentősen tehermentesíti.

– Ez az innovatív szerep rendkívül fontos Vonyarcvashegy életében – mondta Pali Róbert polgármester. – Folyamatosan azon dolgozunk, hogy növeljük a helyiek és a nyaralók elégedettségét. A mesterséges intelligencia bevezetése ehhez kulcsfontosságú lépés, és büszkék vagyunk rá, hogy elsőként alkalmazzuk ezt a modern megoldást a közigazgatásban.

Példaértékű nyitottság az innovációra

Az Entel Kft. ügyvezetője kiemelte: a rendszer akár néhány hét alatt bevezethető bármely önkormányzatnál. A polgármester bízik abban, hogy a kezdeményezés más településeket is inspirálhat.

– Szeretnénk megmutatni, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak a nagyvállalatoknál működhet. Alacsony költségek mellett is forradalmasíthatja a közszolgáltatásokat. A chatbot révén a pontos információkhoz való gyors hozzáférés új szintre emeli az emberközpontú közigazgatást – szögezte le a település első embere.

Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere elkötelezett a település fejlesztésben.

Fotó: Mészáros Annarózsa/archív

Erdő, víz és technológia – Vonyarcvashegy arculata

A 2.760 fős Vonyarcvashegy nemcsak természeti szépségeiről híres – a Keszthelyi-hegység és a Balaton ölelésében fekvő település ötcsillagos Lido strandja többször nyerte el a „Balaton legjobb strandja” címet. A település szlogenje – „Mögöttünk az erdő, előttünk a víz” – most már kiegészülhetne azzal is, hogy „és mellettünk a mesterséges intelligencia”.

Polgármester, aki lehetőségként tekint a tisztségére

Pali Róbert második ciklusát tölti a polgármesteri székben, és a Balatoni Szövetség elnöke is. Háromgyermekes családapaként és volt üzletfejlesztési menedzserként hisz abban, hogy egy település vezetése nem hatalom, hanem szolgálat: "Egy polgármester nem hatalmat, hanem lehetőséget kap arra, hogy a közjó érdekében dolgozzon. Ez a projekt pontosan ezt a szemléletet tükrözi", fogalmazott.