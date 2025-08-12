augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Chatbot segít a mindennapokban

59 perce

Balatoni szenzáció: Vonyarcvashegyen már a mesterséges intelligencia fogadja a kérdéseket

Címkék#vonyarcvashegy#chatbot#mesterséges intelligencia

A Balaton északi partjának egyik legnépszerűbb üdülőfaluja, Vonyarcvashegy ismét újat mutat. A település elsőként indított el Magyarországon nyilvános, mesterséges intelligencia alapú chatbot szolgáltatást, amely több nyelven segíti a lakosokat és a nyaralókat, miközben tehermentesíti az önkormányzati hivatalt.

Mészáros Annarózsa
Balatoni szenzáció: Vonyarcvashegyen már a mesterséges intelligencia fogadja a kérdéseket

Vonyarcvashegy beszélni kezdett – itt a magyar település, ahol már a chatbot szolgáltatás válaszol

Forrás: Getty Images

Vonyarcvashegy ismét példát mutat az innováció terén. A chatbot szolgáltatás az önkormányzat honlapján érhető el. A fejlesztést az Entel Kft.-vel együttműködve valósították meg, célja pedig, hogy a helyiek és a nyaralók gyorsan, több tucat nyelven (elsőre az angol, a német és a szlovák jelenik meg) kaphassanak választ kérdéseikre.

Vonyarcvashegy chatbot szolgáltatást indított
Vonyarcvashegy chatbot szolgáltatást indított, amely segíti a helyiek és az idelátogatót életét
Forrás: Vonyarcvashegy Önkormányzata

Chatbot szolgáltatás segíti a lakosokat és turistákat

A chatbot azonnal reagál a legkülönfélébb kérdésekre: a strand aktuális belépődíjától kezdve a hétvégi fűnyírás szabályaiig. Ez nemcsak a lakosok tájékozódását könnyíti meg, hanem a hivatali dolgozók munkáját is jelentősen tehermentesíti. 

– Ez az innovatív szerep rendkívül fontos Vonyarcvashegy életében – mondta Pali Róbert polgármester. – Folyamatosan azon dolgozunk, hogy növeljük a helyiek és a nyaralók elégedettségét. A mesterséges intelligencia bevezetése ehhez kulcsfontosságú lépés, és büszkék vagyunk rá, hogy elsőként alkalmazzuk ezt a modern megoldást a közigazgatásban.

Példaértékű nyitottság az innovációra

Az Entel Kft. ügyvezetője kiemelte: a rendszer akár néhány hét alatt bevezethető bármely önkormányzatnál. A polgármester bízik abban, hogy a kezdeményezés más településeket is inspirálhat. 

– Szeretnénk megmutatni, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak a nagyvállalatoknál működhet. Alacsony költségek mellett is forradalmasíthatja a közszolgáltatásokat. A chatbot révén a pontos információkhoz való gyors hozzáférés új szintre emeli az emberközpontú közigazgatást – szögezte le a település első embere.

Vonyarcvashegy chatbot szolgáltatást indított
Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere elkötelezett a település fejlesztésben.
Fotó: Mészáros Annarózsa/archív

Erdő, víz és technológia – Vonyarcvashegy arculata

A 2.760 fős Vonyarcvashegy nemcsak természeti szépségeiről híres – a Keszthelyi-hegység és a Balaton ölelésében fekvő település ötcsillagos Lido strandja többször nyerte el a „Balaton legjobb strandja” címet. A település szlogenje – „Mögöttünk az erdő, előttünk a víz” – most már kiegészülhetne azzal is, hogy „és mellettünk a mesterséges intelligencia”.

Polgármester, aki lehetőségként tekint a tisztségére

Pali Róbert második ciklusát tölti a polgármesteri székben, és a Balatoni Szövetség elnöke is. Háromgyermekes családapaként és volt üzletfejlesztési menedzserként hisz abban, hogy egy település vezetése nem hatalom, hanem szolgálat: "Egy polgármester nem hatalmat, hanem lehetőséget kap arra, hogy a közjó érdekében dolgozzon. Ez a projekt pontosan ezt a szemléletet tükrözi", fogalmazott.

Egy lépés a jövő felé

Vonyarcvashegy chatbotja nem csupán technológiai újítás, hanem újfajta kapcsolódási pont a helyi közösség és a döntéshozók között. Az MI segít, hogy a település még közelebb kerüljön lakóihoz és vendégeihez – gyors, pontos és barátságos válaszokkal, bármikor, bármilyen nyelven.

Az Entel Műszaki Fejlesztő Kft. 1990-ben alapított, magyar tulajdonú, mélytechnológiai (deep tech) fókuszú mérnöki tanácsadó és fejlesztő vállalat. A távközlési, infokommunikációs és akusztikai területen országszerte ismert mérnöki szolgáltató, élvonalbeli MI fejlesztési eredményei és deeptech megoldásai révén több mint 55 országba exportálja magas hozzáadott értékű termékeiket és technológiai megoldásait. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu