Castro-villa a Balatonon: a szocialista vezetők rejtett paradicsoma volt

Kádár János balatonaligai modernista villájában légkondicionáló, színes tévé, sőt, külön horgásztóval összekötött magánsziget is rendelkezésére állt. A szocialista vezetők rejtett paradicsoma volt a Castro-villa, ahol a kommunista világ elitje – élén Kádárral – távol a nyilvánosságtól pihent, tárgyalt, vagy csak hallgatta a Balaton vizének hullámzását - írja a veol.hu. A komplexum szigorúan őrzött részlegébe csak az MSZMP Politikai Bizottságának és Központi Bizottságának tagjai, miniszterek és kivételezett vendégek – mint Aczél György vagy Hofi Géza – léphettek be. Olyan politikusat is fogadtak itt, mint Fidel Castro, Kuba vezetője. A pártelit számára kialakított épületek között szigorú hierarchia érvényesült: minél beljebb és rejtettebb helyen állt egy villa, annál magasabb volt a rangja annak, aki ott nyaralt. Az egyik legbelső, legvédettebb rész a híres IV. számú villa volt – Kádár János exkluzív nyaralója.

A szocializmus rejtett luxusa Aligán: így nyaralt Kádár a Castro-villa falai között

Fotó: ilovebalaton.blog.hu

Kádár a bulizást és a társasági eseményeket kerülte, helyette sakkozott, olvasott vagy pecázott. A Castro-villa titkairól további fotókkal a veol.hu-n olvashat.