Keresd magad a képeken! – Szebbnél szebb lányok a kanizsai Cola Clubban 2008-ban (galéria)
Szép számmal jelentkeztek fotózásra 2008 május utolsó hétvégéjén a nagykanizsai Cola Clubban. A Zalai Hírlap „Te is lehetsz a Nap szépe” felhívására szebbnél szebb lányok álltak Szakony Attila és Varga György fotóriporterek kamerája elé.
Fotó: Szakony Attila/ZH Archívum
Az eseményről Benedek Bálint újságíró tudósított a Cola Clubból, s most felidézzük Bulifotó rovatukban.
„… – Kanizsa a dögös csajok paradicsoma – zsongott körülöttünk néhány fiatalember, akik fotósaink mögül, kamerás mobillal próbáltak még néhány vadító pillantást lopni. – Csak rájuk kell nézni, van bennük valamilyen erős, megfoghatatlan tűz, ami megvan az összes magyar lányban, de itt Zalában még intenzívebben. S valóban, a színpadon már vízipisztolyokkal hűtötték a ZH-s pólóban táncoló lányokat, akik élvezték is a helyzetet a testükre tapadt csuromvizes pólókban. Sőt, aki bevállalós volt, s a kebleit is megvillantotta, a klubtól egy kamerás mobilt kapott ajándékba.” (részlet, Zalai Hírlap, 2008. június 2.)
Szebbnél szebb lányok a kanizsai Cola Clubban 2008-banFotók: Szakony Attila/ZH Archívum
