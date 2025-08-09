augusztus 9., szombat

Emőd névnap

27°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulifotó

1 órája

Keresd magad a képeken! – Szebbnél szebb lányok a kanizsai Cola Clubban 2008-ban (galéria)

Címkék#buli#kanizsai cola#disco

Szép számmal jelentkeztek fotózásra 2008 május utolsó hétvégéjén a nagykanizsai Cola Clubban. A Zalai Hírlap „Te is lehetsz a Nap szépe” felhívására szebbnél szebb lányok álltak Szakony Attila és Varga György fotóriporterek kamerája elé.

Keresd magad a képeken! – Szebbnél szebb lányok a kanizsai Cola Clubban 2008-ban (galéria)

Fotó: Szakony Attila/ZH Archívum

Az eseményről Benedek Bálint újságíró tudósított a Cola Clubból, s most felidézzük Bulifotó rovatukban.

„… – Kanizsa a dögös csajok paradicsoma – zsongott körülöttünk néhány fiatalember, akik fotósaink mögül, kamerás mobillal próbáltak még néhány vadító pillantást lopni. – Csak rájuk kell nézni, van bennük valamilyen erős, megfoghatatlan tűz, ami megvan az összes magyar lányban, de itt Zalában még intenzívebben. S valóban, a színpadon már vízipisztolyokkal hűtötték a ZH-s pólóban táncoló lányokat, akik élvezték is a helyzetet a testükre tapadt csuromvizes pólókban. Sőt, aki bevállalós volt, s a kebleit is megvillantotta, a klubtól egy kamerás mobilt kapott ajándékba.” (részlet, Zalai Hírlap, 2008. június 2.)

Szebbnél szebb lányok a kanizsai Cola Clubban 2008-ban

Fotók: Szakony Attila/ZH Archívum

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu