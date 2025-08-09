Keresd magad a képeken! – Szebbnél szebb lányok a kanizsai Cola Clubban 2008-ban (galéria)

Az eseményről Benedek Bálint újságíró tudósított a Cola Clubból, s most felidézzük Bulifotó rovatukban.

„… – Kanizsa a dögös csajok paradicsoma – zsongott körülöttünk néhány fiatalember, akik fotósaink mögül, kamerás mobillal próbáltak még néhány vadító pillantást lopni. – Csak rájuk kell nézni, van bennük valamilyen erős, megfoghatatlan tűz, ami megvan az összes magyar lányban, de itt Zalában még intenzívebben. S valóban, a színpadon már vízipisztolyokkal hűtötték a ZH-s pólóban táncoló lányokat, akik élvezték is a helyzetet a testükre tapadt csuromvizes pólókban. Sőt, aki bevállalós volt, s a kebleit is megvillantotta, a klubtól egy kamerás mobilt kapott ajándékba.” (részlet, Zalai Hírlap, 2008. június 2.)