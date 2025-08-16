1 órája
Leterheltek voltak a papok, szétszedték a plébániákat – a borsfai lelkészség is ezért jött létre
1927. október 4-én a Szombathelyi Egyházmegye papjai zsinatra gyűltek össze, hogy az előkészítő bizottság által megalkotott új egyházmegyei törvénykönyv tervezetét megvitassák és törvényerőre emeljék. Ehhez kapcsolódóan az egyik első feladatuk az egyházmegye területi beosztásának átalakítása volt, hiszen a trianoni békeszerződés következtében több tucat plébánia a határ túloldalára került. Az átszervezés következtében jött létre a borsfai lelkészség.
Mikes János megyéspüspök még a zsinat előtt azzal a feladattal bízta meg a zalaegerszegi Pehm (későbbi nevén Mindszenty) József apátplébánost, hogy mérje fel az egyházmegye Zala vármegyére eső részében a plébániák helyzetét, egyúttal tegyen javaslatot az új területi beosztás kialakítására. Az apátplébános egy statisztikai adatokkal megtámogatott tanulmányt készített, amelynek már a címe is árulkodó volt: „Zala segélykiáltása. A plébániák szaporításának ügye a szombathelyi egyházmegye zalai részén."
A zsinat résztvevői előtt Pehm József meggyőzően bizonyította, hogy Zala megyében a plébániák túlságosan nagy kiterjedésűek, a falvak sok szempontból elmaradottak és hátrányos helyzetűek, emiatt a plébánosok olyannyira leterheltek, hogy az már a hitéleti és pasztoriális feladatok ellátását is veszélyezteti. Mindezek alapján azt javasolta, hogy a zalai részeken a nagy kiterjedésű plébániák szétbontásával egy jóval arányosabb területi beosztást szükséges kialakítani.
Mivel a lakosság anyagi teherbírása erősen korlátozott volt, ezért Pehm elsősorban ún. kuráciák, vagyis plébániai ranggal nem rendelkező, de önálló lelkészségek kialakítását szorgalmazta (a kuráciát vezető lelkész megnevezése a kurátor). Némi vita után a zsinat elfogadta az apátplébános javaslatait, Mikes püspök pedig 1927. október 29-án Pehm Józsefet kinevezte a Szombathelyi Egyházmegye zalai biztosává, aki így teljes körű felhatalmazás birtokában vehette kézbe az új lelkészségek kialakításának ügyét. A következő évben, 1928-ban nyolc új kurácia létesült Zala megyében (például Becsehelyen, Eszteregnyén vagy Rigyácon), további nyolc lelkészség megalapítása azonban már jóval lassabban haladt és csak az 1930-as évek végére fejeződött be.
Bánokszentgyörgyről választották le az új, borsfai lelkészséget
Amikor Pehm József felmérte a Zala megyében uralkodó viszonyokat, arra a megállapításra jutott, hogy a bánokszentgyörgyi plébánia szervezetét is időszerű lenne megreformálni. Ez kétségkívül indokolt volt, hiszen a plébániához nyolc fília (leányegyház) tartozott, név szerint a következő települések: Báza, Borsfa, Bucsuta, Kerettye, Kistolmács, Oltárc, Valkonya és Várfölde. A bánokszentgyörgyi plébános 1901 óta Desics Géza volt, aki káplánként egy rövid ideig már korábban is szolgált a településen. 1929-ben a plébános – ekkorra egyébként már címzetes esperes – közel 5500 hívő lelki gondozásáért felelt, ami még zalai viszonyok között is kirívó leterheltségnek számított. Érdemes megjegyeznünk, hogy a nagy munkabírással megáldott plébános nemcsak a szűkebb értelemben vett lelkipásztori teendőit végezte fáradhatatlanul, hanem a Letenyei járás tekintélyes közéleti szereplőjeként is ismert volt.
Mindazonáltal Pehm József úgy látta, hogy a hívek és a plébános számára is az lenne a legjobb, ha a fíliák egy részét leválasztanák Bánokszentgyörgyről. Miután az apátplébános bejárta a vidéket és tárgyalt Desics plébánossal, valamint az érintett falvak vezetőivel, arra a döntésre jutott, hogy az új lelkészséget célszerű lenne Borsfán megszervezni.
A Bánokszentgyörggyel szomszédos Borsfának az 1890. évi népszámlálás szerint még csupán 471 lakosa volt, az 1920-as évek végére viszont az itt élők száma már az 1000 főt is meghaladta. Ez egyébként jórészt annak volt köszönhető, hogy a falu határában mintegy 800 kataszteri hold birtokkal rendelkező Tamás család még a századforduló előtt tönkrement, a földjeiket részben megvásárló Györffy János ügyvéd pedig telepítési akcióba kezdett. Ennek nyomán jött létre a mai felsőborsfai településrész
- előbb Győrffyborsfa,
- majd Borsfa-telep,
- később Újborsfa néven.
Templom ugyan nem volt a településen, de 1896-ban az óborsfai gazdák kápolnát építettek, 1925-ben pedig Újborsfán Balázs József emeltetett egy magánkápolnát. Ezek azonban alkalmatlanok voltak a felállítandó lelkészség céljaira, miközben egy új templom építésének költségét a település nem tudta magára vállalni.
Elhúzódott a lelkészség kialakítása
A lelkészség elhelyezésének és nem mellesleg finanszírozásának kérdése évekre megakasztotta a szervezőmunkát. Bár Pehm József apátplébános 1935 nyarán úgy kalkulált, hogy a borsfai kurácia a következő évben megkezdheti a működését, várakozásai nem teljesültek. Fennakadást okozott az is, hogy 1936 szeptemberében Desics Géza esperesplébános hosszas betegeskedés után elhunyt. A közismert és népszerű pap temetésén számos magas rangú egyházi személy és világi tisztviselő jelent meg, koporsóját a plébániához tartozó falvak bírái a vállukon vitték ki a temetőbe. Az új bánokszentgyörgyi plébános a Zalaegerszegről érkezett Süle Lajos lett, aki azonban csak 1937-ben foglalta el hivatalát.
Alkudoztak, és neves mecénás is akadt
A borsfai lelkészség ügye eközben egyre csak halasztódott, végül 1938 elején sikerült helyet találni a kurácia számára. Mogyoróssy István borsfai birtokos már régebb óta eladásra kínálta 1922-ben megvásárolt 20 kataszteri holdas birtokát, illetve az azon található tizennégy helyiségből álló kúriát. Sokáig abban bízott, hogy egyben értékesítheti ingatlanát, ezért még országos lapokban is hirdetéseket adott fel, ám az előbb 40 000 majd később 30 000 pengőért hirdetett birtokra nem talált vevőt. 1936-ban aztán a borsfai körjegyzőség új jegyzői lak vásárlását határozta el, ekkor Mogyoróssy 12 600 pengőért kínálta fel a kúriát és az azt övező két és fél holdas parkot, illetve gazdasági udvart. Azonban a körjegyzőség falvai sokallották az összeget, még részletfizetés mellett is csak hitelből tudták volna finanszírozni a vásárlást. Pehm apátplébános figyelmét azonban felkeltette a kúria, amely alkalmasnak tűnt a lelkészlak és egy kápolna vagy imaház befogadására. Hosszú hónapokig tartó alkudozás vette kezdetét, melynek eredményeként Mogyoróssy nehéz szívvel ugyan, de végül engedett az árból: az egyezség szerint a borsfai egyházközség 8700 pengőért megvásárolhatta az épületet és az azt körülölelő kertet. Csakhogy a borsfaiak számára a vételár még így is igen magas volt. Ekkor ismét az apátplébános fellépése mentette meg a helyzetet, közbenjárása nyomán herceg Esterházy Pál, a bánokszentgyörgyi plébánia kegyura 6000 pengőt adományozott a vásárlás céljára. Így 1938. március 26-án Pehm József a borsfai egyházközség nevében aláírhatta az adásvételi szerződést a kúria tulajdonosaival, Mogyoróssy Istvánnal és nejével, Gruber Margittal.
A megvásárolt épület tizennégy helyiségből állt, az alatta lévő pincében mosókonyha, kemence, valamint a vízvezetékrendszerhez vizet biztosító kút és szivattyú működött. Az udvaron egy szobakonyhás cselédlakos és gazdasági épületek álltak. A kúriát öreg fenyőfák fogták közre, a kert művelés alá vont részében gyümölcsös, szőlő és akácos volt.
Az épület birtokba vétele után megkezdődtek a felújítási és átalakítási munkálatok, melynek során több helyiséget egybenyitva egy misézésre alkalmas termet alakítottak ki, az épület északi szárnyában pedig a leendő lelkész számára lakóhelyiséget rendeztek be. A munka azonban a tervezettnél lassabban haladt, miközben még a lelkipásztor kijelöléséről is gondoskodni kellett. Pehm a pozícióra Kovács József bánokszentgyörgyi káplánt szemelte ki, őt azonban a tábori püspök 1940 szeptemberében tábori lelkészi szolgálatra vezényelte. Miután szerencsésen hazaérkezett, a szombathelyi püspök, Grősz József 1940. október 1-jei hatállyal Borsfára küldte, egyelőre mint expozitust, vagyis mint kihelyezett káplánt. Hatásköre alá helyezte a bánokszentgyörgyi plébánia négy fíliáját: Borsfát, Bázakerettyét (Báza és Kerettye 1937-ben egyesült), valamint Kistolmácsot és Valkonyát. Bázakerettye azonban rövidesen önállósodott, hiszen az olajipar fellendülése nyomán a település lakóinak száma gyors ütemben növekedett, így indokolttá vált egy ún. bányalelkészség létrehozása.
Csak 1944-ben tudott kuráciává alalkulni
A borsfai káplánság végül 1944. június 1-jei hatállyal alakult át kuráciává, azaz önálló lelkészséggé. Kovács József az egyre nehezedő körülmények ellenére igyekezett helytállni a szolgálatban, ez is szerepet játszott abban, hogy 1953-ban Kovács Sándor szombathelyi püspök a letenyei kerület esperesévé nevezte ki. Ezt követően még 1957-ig, Letenyére történt áthelyezéséig szolgálta a borsfai és a környékbeli híveket. A (valószínűleg tévesen) Berg-kúriaként emlegetett épületben ma is imaház működik, a lelkipásztori feladatokat 1989 óta a bánokszentgyörgyi plébános, Decs István látja el.