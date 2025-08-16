Leterheltek voltak a papok, szétszedték a plébániákat – a borsfai lelkészség is ezért jött létre

Mikes János megyéspüspök még a zsinat előtt azzal a feladattal bízta meg a zalaegerszegi Pehm (későbbi nevén Mindszenty) József apátplébánost, hogy mérje fel az egyházmegye Zala vármegyére eső részében a plébániák helyzetét, egyúttal tegyen javaslatot az új területi beosztás kialakítására. Az apátplébános egy statisztikai adatokkal megtámogatott tanulmányt készített, amelynek már a címe is árulkodó volt: „Zala segélykiáltása. A plébániák szaporításának ügye a szombathelyi egyházmegye zalai részén."

A zsinat résztvevői előtt Pehm József meggyőzően bizonyította, hogy Zala megyében a plébániák túlságosan nagy kiterjedésűek, a falvak sok szempontból elmaradottak és hátrányos helyzetűek, emiatt a plébánosok olyannyira leterheltek, hogy az már a hitéleti és pasztoriális feladatok ellátását is veszélyezteti. Mindezek alapján azt javasolta, hogy a zalai részeken a nagy kiterjedésű plébániák szétbontásával egy jóval arányosabb területi beosztást szükséges kialakítani.

Mivel a lakosság anyagi teherbírása erősen korlátozott volt, ezért Pehm elsősorban ún. kuráciák, vagyis plébániai ranggal nem rendelkező, de önálló lelkészségek kialakítását szorgalmazta (a kuráciát vezető lelkész megnevezése a kurátor). Némi vita után a zsinat elfogadta az apátplébános javaslatait, Mikes püspök pedig 1927. október 29-án Pehm Józsefet kinevezte a Szombathelyi Egyházmegye zalai biztosává, aki így teljes körű felhatalmazás birtokában vehette kézbe az új lelkészségek kialakításának ügyét. A következő évben, 1928-ban nyolc új kurácia létesült Zala megyében (például Becsehelyen, Eszteregnyén vagy Rigyácon), további nyolc lelkészség megalapítása azonban már jóval lassabban haladt és csak az 1930-as évek végére fejeződött be.

Részlet a Mogyoróssy István és a borsfai egyházközség között létrejött szerződésből, a megállapodás a borsfai lelkészség kialakításához kellett

Bánokszentgyörgyről választották le az új, borsfai lelkészséget

Amikor Pehm József felmérte a Zala megyében uralkodó viszonyokat, arra a megállapításra jutott, hogy a bánokszentgyörgyi plébánia szervezetét is időszerű lenne megreformálni. Ez kétségkívül indokolt volt, hiszen a plébániához nyolc fília (leányegyház) tartozott, név szerint a következő települések: Báza, Borsfa, Bucsuta, Kerettye, Kistolmács, Oltárc, Valkonya és Várfölde. A bánokszentgyörgyi plébános 1901 óta Desics Géza volt, aki káplánként egy rövid ideig már korábban is szolgált a településen. 1929-ben a plébános – ekkorra egyébként már címzetes esperes – közel 5500 hívő lelki gondozásáért felelt, ami még zalai viszonyok között is kirívó leterheltségnek számított. Érdemes megjegyeznünk, hogy a nagy munkabírással megáldott plébános nemcsak a szűkebb értelemben vett lelkipásztori teendőit végezte fáradhatatlanul, hanem a Letenyei járás tekintélyes közéleti szereplőjeként is ismert volt.