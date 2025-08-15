Egészségbiztos titkok: mit ne tegyünk a házi savanyúba s befőttbe? Tippek és praktikák

Javában tart a zöldségek és gyümölcsök szezonja. Ilyenkor többet forgolódunk a konyhában, indulhat a befőzés. Sokan a természetes összetevőkre esküsznek, így tudják, hogyan lehet a befőzés egészséges, akár tartósítószer nélkül is. Sőt, van, aki még a cukrot is messziről elkerüli, s egyre többen esküsznek a nagyon egészséges és adalékmentes fermentálásra. Többször cikkeztünk a szezonális alapanyagokról piaci körképünk során. A fügét például inkább elrakják, kevesebben aszalják, a zöldbabból pedig nagyon finom savanyúság készülhet, s még a dinnye héját sem kell kidobni. Ugyancsak most van a házi szörp készítésének ideje is. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Oktatási Programja az otthoni tartósítás – azaz a hosszabb távú eltarthatóság – legfontosabb tudnivalóit gyűjtötte össze.

A befőzés, savanyítás, egyszóval a tartósítás alapvető alapfeltétele a csírátlanítás.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A befőzés egészséges, ha nem a penészes barack kerül a lekvárba

„A leggyakoribb eljárások közé tartozik a lekvárok és dzsemek főzése, a befőttek, kompótok és gyümölcslevek eltevése hőkezeléssel, valamint a savanyúságok tartósítása ecetes vagy sós lében” – írja s Nébih. Ha nem megfelelő az előkészület vagy a tárolás, komoly egészségügyi kockázattal számolhatunk. Kizárólag egészséges alapanyagot, gyümölcsöt és zöldséget használjunk, kerüljük a penészes darabokat, részeket.

Sterilizáljunk, ez az alaplépés

Mielőtt nekiállunk a lekvár- vagy szörpfőzésnek, illetve a savanyításnak, első lépésként sterilizáljuk az üvegeket, edényeket. A csírátlanítást háromféle módon ajánlják: 10 percig történő forralással, 150 fokos sütőben történő 20 perces hőkezeléssel vagy gőzöléssel érhetjük el. Ezzel elpusztítjuk azokat a mikroorganizmusokat, amelyek az élelmiszer romlását idézik elő. A hőkezelés után a légmentes lezárás nagyon fontos, jól zárjuk a fedőt, fordítsuk fejre az üveget a vákuum kialakításához.

Ami tiltott...

A legtöbb háztartásban megtalálható és még ma is erre esküsznek: a citromsav, a borkősav és az aszkorbinsav sokszor kerül elő nyáron a tartósításnál. Felhívják a figyelmet, hogy a nátrium-benzoátot csakis indokolt esetben és az előírt mennyiségben használjuk. Ami viszont egészségkárosító hatása (allergia, asztma, gyomorfekély) miatt tiltott, az a szalicil. Jóllehet, korábban szinte mindenki ezt alkalmazta konyhában. A Nébih Okatási Program keretében a honlapon további hasznos tanácsokat találunk.