augusztus 15., péntek

Mária névnap

27°
+39
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezért nem büntet a Nébih!

1 órája

Egészségbiztos titkok: mit ne tegyünk a házi savanyúba s befőttbe? Tippek és praktikák

Címkék#Nébih#lekvár#dzsem#kompót

Ki ne szeretné a házi befőttet és a savanyút, amit persze szüleink és nagyszüleink is a kosarunkba csempésznek a látogatáskor. A Nébih ezúttal tanácsokat ad, méghozzá ahhoz, hogy miként legyen a befőzés egészséges, akár tartósítószer nélkül. Fontos összetevőre hívja fel a figyelmet, amit jó, ha száműzünk az alapanyagokból.

Mozsár Eszter
Egészségbiztos titkok: mit ne tegyünk a házi savanyúba s befőttbe? Tippek és praktikák

A nyár a befőzési, savanyítási főszezon.

Fotó: Mozsár Eszter

Javában tart a zöldségek és gyümölcsök szezonja. Ilyenkor többet forgolódunk a konyhában, indulhat a befőzés. Sokan a természetes összetevőkre esküsznek, így tudják, hogyan lehet a befőzés egészséges, akár tartósítószer nélkül is. Sőt, van, aki még a cukrot is messziről elkerüli, s egyre többen esküsznek a nagyon egészséges és adalékmentes fermentálásra. Többször cikkeztünk a szezonális alapanyagokról piaci körképünk során. A fügét például inkább elrakják, kevesebben aszalják, a zöldbabból pedig nagyon finom savanyúság készülhet, s még a dinnye héját sem kell kidobni. Ugyancsak most van a házi szörp készítésének ideje is. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Oktatási Programja az otthoni tartósítás – azaz a hosszabb távú eltarthatóság legfontosabb tudnivalóit gyűjtötte össze.  

befőzés
A befőzés, savanyítás, egyszóval a tartósítás alapvető alapfeltétele a csírátlanítás.  
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A befőzés egészséges, ha nem a penészes barack kerül a lekvárba

„A leggyakoribb eljárások közé tartozik a lekvárok és dzsemek főzése, a befőttek, kompótok és gyümölcslevek eltevése hőkezeléssel, valamint a savanyúságok tartósítása ecetes vagy sós lében” – írja s Nébih. Ha nem megfelelő az előkészület vagy a tárolás, komoly egészségügyi kockázattal számolhatunk. Kizárólag egészséges alapanyagot, gyümölcsöt és zöldséget használjunk, kerüljük a penészes darabokat, részeket. 

Sterilizáljunk, ez az alaplépés

Mielőtt nekiállunk a lekvár- vagy szörpfőzésnek, illetve a savanyításnak, első lépésként sterilizáljuk az üvegeket, edényeket. A csírátlanítást háromféle módon ajánlják: 10 percig történő forralással, 150 fokos sütőben történő 20 perces hőkezeléssel vagy gőzöléssel érhetjük el. Ezzel elpusztítjuk azokat a mikroorganizmusokat, amelyek az élelmiszer romlását idézik elő. A hőkezelés után a légmentes lezárás nagyon fontos, jól zárjuk a fedőt, fordítsuk fejre az üveget a vákuum kialakításához.

Ami tiltott... 

A legtöbb háztartásban megtalálható és még ma is erre esküsznek: a citromsav, a borkősav és az aszkorbinsav sokszor kerül elő nyáron a tartósításnál. Felhívják a figyelmet, hogy a nátrium-benzoátot csakis indokolt esetben és az előírt mennyiségben használjuk. Ami viszont egészségkárosító hatása (allergia, asztma, gyomorfekély) miatt tiltott, az a szalicil. Jóllehet, korábban szinte mindenki ezt alkalmazta konyhában. A Nébih Okatási Program keretében a honlapon további hasznos tanácsokat találunk. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu