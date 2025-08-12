21 perce
Zöld rém támad Zalában is – ez a fa még a falakon is átnő!
Észrevétlenül kúszik be a városainkba, majd szinte lehetetlen kiirtani. A bálványfa nemcsak a kertekben, hanem az utcákon, sőt a falrepedésekben is megjelenik, és könyörtelenül kiszorítja az őshonos növényeket. Szakértők szerint, ha nem lépünk időben, ez a zöld hódító teljesen átalakíthatja élőhelyeinket.
Elhagyatott területeken, házfalakból, s szinte mindenhol megél a bálványfa
Kevés olyan fafaj van Magyarországon, amely annyira ellentmondásos lenne, mint a bálványfa, más néven ecetfa. Egykor egzotikus dísznövényként érkezett, ma pedig az egyik legmakacsabb inváziós fajként tartják számon.
Bálványfa – a szívós jövevény, amelyet nehéz kiűzni
Kelet-Ázsiából a magyar kertekig
– A mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) Kelet-Ázsiából származó fafaj, amely az 1700-as években kezdte meg világ körüli útját. Díszfaként ültették Európában és Amerikában is a kezdetekben. Magyarországra a 19. század környékén került be. Kedvezőnek vélt tulajdonságai miatt kísérleti jelleggel telepítették is, melynek köszönhetően hamar kivadult. Napjainkban inváziós fafajként tartják számon – foglalta össze Verkman Bertalan kertészmérnök a bálványfa történetét.
Egy növény, amely mindent kiszorít
– Magról és sarjakról gyorsan terjed, erőteljes növekedésű fafaj. Allelopátiás hatásának és erős árnyékoló hatásának köszönhetően szinte minden más növényfajt kiszorít a környezetéből. Jó szárazságtűrő faj. Települések környezetében falrepedésekben, útszéleken, bontási törmeléken – szinte bárhol képes megtelepedni – mondja a szakember. – Keszthely belterületén, valamint környékén is megtalálható. Természetvédelmi szempontból kifejezetten nagy gondot okozó faj, mivel kiszorítja az élőhelyükről az őshonos társulásokat.
A bálványfa sajátos „vegyi hadviselést” folytat: gyökerei olyan anyagokat bocsátanak ki, amelyek gátolják más növények csírázását és fejlődését. A bálványfa egyszerre érdekes botanikai történet és komoly természetvédelmi kihívás. Megjelenésekor sokan a gyorsan növő, mutatós díszfát látták benne – ma viszont inkább a visszaszorításáért folytatott küzdelem jelképe lett.
Miért nehéz kiirtani?
– Irtása nehéz. Magról vagy gyökérsarjról gyorsan megújul, viszont a fiatal, pár leveles növények még könnyen kihúzhatók a talajból. Ha kertünkben felfedezzük ezt a növényt, minél előbb gyökerestül távolítsuk el – figyelmeztet Verkman Bertalan.
