Zacher Gábor kezét is hátrakötötték az iskolában – ma van a balkezesek világnapja!

Az ördög átkának tartották régen, ma már természetes, hogy a népesség 8-15 százaléka bal kézzel ír, a bal keze a domináns. Ma van a balkezesek világnapja.

Szabó Judit

Zacher Gábor főorvos még tavaly mesélt egy videóban arról, hogy ő is balkezes, és a világnapon köszöntötte társait. Elmondta, hogy annak idején a tanárok hátrakötötték annak a bal kezét, aki azzal fogta meg az íróeszközt, arra kényszerítve, hogy jobb kézzel írjon. 

Fotó: Illusztráció/ Horváth Krisztina

Ennek gyakori következménye volt a dadogás, ő maga is elkezdett dadogni, amikor át akarták szoktatni jobbkezesnek. A dadogástól pszichológus segítségével szabadult meg. A 19. században így járt az iskolában egy híres író is, aki meszkalinnal oldotta meg, amit Zacher Gábor pszichológus segítségével. Hogy ki ő, megtudhatják a videóból.

 

 

