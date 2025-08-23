Balatoni medúza? A látvány rémisztő, s a valóság sem sokkal jobb

Az elmúlt hetekben több balatoni fürdőző és horgász is különös látványról számolt be: kocsonyás, áttetsző, akár tenyérnyi nagyságú képződmények lebegtek a vízben. Sokan rögtön a ritka édesvízi medúzára gyanakodtak – hiszen az elmúlt években valóban fel-felbukkant hazánk tavaiban a Craspedacusta sowerbyi nevű faj. Ám a mostani „balatoni medúza” rejtélyét hamar megoldották a kutatók.

Vajon balatoni medúza látható a képen? Nem igazán...

Fotó: Fáy Péter / Forrás: HUN-REN BLKI

Nem balatoni medúza, hanem árvaszúnyog...

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei több bejelentést és mintát is megvizsgáltak, és kiderült: szó sincs medúzáról. A furcsa, kocsonyás képletek valójában árvaszúnyogok tojáscsomói.

Árvaszúnyog-tojáscsomók

Forrás: HUN-REN BLKI

Hogyan keletkezik ez a látványos „kocsonya”?

A nőstény árvaszúnyog petéit hosszú, nyálkás tokba csomagolja.

Ez a burok vízbe kerülve megduzzad, és biztonságot ad a fejlődő petéknek.

A belsejében apró gyöngysorként sorakoznak a peték, amelyekből hamarosan kikelnek a lárvák.

A tojáscsomók többnyire növényzethez, kövekhez vagy a vízfelszínhez tapadnak – a Balaton hullámzása azonban sokukat elsodorta, így tömegesen jelentek meg a nyílt vízen.

Nem kell félni: ez nem medúza

Forrás: HUN-REN BLKI

Miért most látunk ennyit belőlük?

Az idei árvaszúnyograjzás példátlanul erős – ilyen mértékűt utoljára harminc éve tapasztaltak a szakemberek. Ehhez társul a tó áramlása és hullámzása, amelyek a tojáscsomókat feltűnően látványos, medúzaszerű tömegekké sodorják össze.

Árvaszúnyog-lárvák

Forrás: HUN-REN BLKI

Veszélyes?

A jó hír: semmi ok az aggodalomra. Az árvaszúnyogok tojáscsomói teljesen ártalmatlanok az emberre nézve – sem csípni, sem mérget kibocsátani nem tudnak. Csupán a következő árvaszúnyog-nemzedék „bölcsői”, amelyek néhány hét alatt eltűnnek a vízből.