Mi úszkál?

50 perce

Balatoni medúza? A látvány rémisztő, s a valóság sem sokkal jobb

Címkék#Balaton#árvaszúnyog#medúza

Különös, kocsonyás élőlények bukkantak fel a Balaton vizében, amelyek sokak szerint a tó titokzatos lakói lehetnek. Néhányan biztosra vették, hogy megjelent a „balatoni medúza” – pedig a látvány mögött egészen más magyarázat rejlik.

Mészáros Annarózsa

Az elmúlt hetekben több balatoni fürdőző és horgász is különös látványról számolt be: kocsonyás, áttetsző, akár tenyérnyi nagyságú képződmények lebegtek a vízben. Sokan rögtön a ritka édesvízi medúzára gyanakodtak – hiszen az elmúlt években valóban fel-felbukkant hazánk tavaiban a Craspedacusta sowerbyi nevű faj. Ám a mostani „balatoni medúza” rejtélyét hamar megoldották a kutatók.

létezik-e balatoni medúza?
Vajon balatoni medúza látható a képen? Nem igazán...
Fotó: Fáy Péter / Forrás: HUN-REN BLKI

Nem balatoni medúza, hanem árvaszúnyog...

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei több bejelentést és mintát is megvizsgáltak, és kiderült: szó sincs medúzáról. A furcsa, kocsonyás képletek valójában árvaszúnyogok tojáscsomói.

létezik-e balatoni medúza?
Árvaszúnyog-tojáscsomók
Forrás: HUN-REN BLKI

Hogyan keletkezik ez a látványos „kocsonya”?

  • A nőstény árvaszúnyog petéit hosszú, nyálkás tokba csomagolja.
  • Ez a burok vízbe kerülve megduzzad, és biztonságot ad a fejlődő petéknek.
  • A belsejében apró gyöngysorként sorakoznak a peték, amelyekből hamarosan kikelnek a lárvák.
  • A tojáscsomók többnyire növényzethez, kövekhez vagy a vízfelszínhez tapadnak – a Balaton hullámzása azonban sokukat elsodorta, így tömegesen jelentek meg a nyílt vízen.
létezik-e balatoni medúza?
Nem kell félni: ez nem medúza
Forrás: HUN-REN BLKI

Miért most látunk ennyit belőlük?

Az idei árvaszúnyograjzás példátlanul erős – ilyen mértékűt utoljára harminc éve tapasztaltak a szakemberek. Ehhez társul a tó áramlása és hullámzása, amelyek a tojáscsomókat feltűnően látványos, medúzaszerű tömegekké sodorják össze.

létezik-e balatoni medúza?
Árvaszúnyog-lárvák
Forrás: HUN-REN BLKI

Veszélyes?

A jó hír: semmi ok az aggodalomra. Az árvaszúnyogok tojáscsomói teljesen ártalmatlanok az emberre nézve – sem csípni, sem mérget kibocsátani nem tudnak. Csupán a következő árvaszúnyog-nemzedék „bölcsői”, amelyek néhány hét alatt eltűnnek a vízből.

– A Craspedacusta sowerbyi nem olyan, mint számos tengeri vagy óceáni medúzafaj, tehát nincs emberre veszélyes csípése. A Balatonban még nem találkozott vele egyik kutató sem – mondta a likeBalatonnak egy korábbi interjúban dr. Boros Gergely PhD, a Zooplankton és Interakció Ökológiai Kutatócsoport vezetője. 
– Kutatóink tapasztalata szerint a Balatonban még nem fordult elő, a tó áramlási viszonyai annyira kedvezőtlenek lehetnek számára, hogy itt nem tud megjelenni. Elvileg a hőmérsékleti és vízkémiai feltételek adottak lennének a faj számára, de valószínűleg a Balaton sekélysége, és az ezzel párosuló gyakori hullámzása, felkavarodása annyira nyírja ezeket a lágy testű állatokat, hogy nem tudnak megtelepedni. Nincs tehát lehetőségük a tömeges elszaporodásra – emelte ki a tihanyi intézet kutatója.

létezik-e balatoni medúza?
A salgótarjáni Középbánya-tóban élő édesvízi medúza (Craspedacusta sowerbyi) egyik példánya
Fotó: MTI/Komka Péter

 

