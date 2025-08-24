Vállalati üdülő lehetett egykor, mára a hanyatlás szomorú szimbóluma – fotókon a balatoni ház

Az elhagyott balatoni ház történetéről Lone Wanderer, urbex fotós számolt be, aki a sonline.hu-nak elmondta, egyszer már elmentek a ház mellett, de akkor úgy tűnt, hogy foglalkoznak a ház épségével. Egy év múlva visszatértek, és megörökítették az utókornak ezt a balatoni házat, amelynek a belseje mára kiürült és megviselt, de még mindig megkapóak a különleges részletek.

