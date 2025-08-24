augusztus 24., vasárnap

Nosztalgikus felfedezés

1 órája

Vállalati üdülő lehetett egykor, mára a hanyatlás szomorú szimbóluma – fotókon a balatoni ház

Címkék#Lone Wanderer#urbex#balatoni ház

Itt, a Dunántúlon szinte mindenki őriz emlékeket a régi balatoni nyarakról, és sokaknak az is megadatott, hogy munkahelyük üdülőjében töltsenek el szép nyári napokat. Ám az idő nem kíméli azokat a házakat, amelyeket az évtizedek során elhagytak gazdáik - most egy ilyen helyszínt mutatnak be az urbex-kalandorok.

Zaol.hu
Fotó: Lone Wanderer

Az elhagyott balatoni ház történetéről Lone Wanderer, urbex fotós számolt be, aki a sonline.hu-nak elmondta, egyszer már elmentek a ház mellett, de akkor úgy tűnt, hogy foglalkoznak a ház épségével. Egy év múlva visszatértek, és megörökítették az utókornak ezt a balatoni házat, amelynek a belseje mára kiürült és megviselt, de még mindig megkapóak a különleges részletek.

További részletek és képek a sonline.hu oldalán.

 

 

