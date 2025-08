Fagyira fel! – 3 balatoni fagyizó, amit idén nem hagyhatsz ki

A Balaton nyáron nemcsak fürdőparadicsom, hanem a fagylaltimádók mekkája is. Az északi parton sorra találjuk azokat a helyeket, ahol a gombócok mögött valódi szenvedély, szakértelem és kreativitás rejtőzik. Keszthelytől Gyenesdiáson át Balatongyörökig mutatjuk, melyik balatoni fagyizónál érdemes megállni egy hűsítő mesterműért – akár bringával, akár gyalog, akár csak úgy... mert megérdemled.

A balatoni fagyizókat vétek lenne kihagyni a nyaralás során

Fotó: Mészáros Annarózsa

3 szuper balatoni fagyizó Zalában

Keszthely – Jordanics Cukrászda, az ízek nosztalgiája

Keszthely szívében, 57 éve működik a város legendás fagyizója: a Jordanics Cukrászda. Itt a hagyomány és a modern kreativitás kéz a kézben jár: nem ritka, hogy egy-egy süteményük fagylaltként is visszaköszön a pultban.

A kínálatban ott a keszthelyi kétszínű, a karamellás popcorn, de bőven válogathatunk frissítő gyümölcsös ízekből is. A minőség itt is alap – valódi, természetes alapanyagok, precíz kivitelezés, igazi klasszikus elegancia.

Kétféle méret közül választhatsz:

Kicsi gombóc: 450 Ft

Nagy gombóc: 600 Ft

A Jordanics Cukrászda 57 éve tartja hidegen a legfinomabb fagyikat

Fotó: Mészáros Annarózsa

Gyenesdiás – Bringatanya, a Balaton fagyibringása

Ha valami igazán emlékezetesre vágysz, irány a Bringatanya, azaz a Somogyi Fagylalt Műhely. Nem véletlen, hogy a Balatoni Bringakörút mellett található fagyizó zarándokhellyé vált a tekerők körében – a kínálat nemcsak pazar, hanem világszínvonalú.

A Somogyi család neve már fogalom a fagylaltvilágban: Somogyi Renáta például tagja volt annak a magyar csapatnak, amely 2024-ben bronzérmet szerzett a fagylalt-világbajnokságon Riminiben. A gombócokban pedig sorrentói citrom, szicíliai mandarin és zamatos hazai gyümölcsök találkoznak olyan ízekkel, mint a gyenesdiós, a vajkaramella vagy a vörösboros gesztenye.

A fagyi ára itt 650 Ft, és garantáltan minden forintját megéri.

A Bringatanya egyik nem csak szemet gyönyörködtető, hanem finom kreálmánya

Forrás: Bringatanya, Somogyi fagylalt műhely

Balatongyörök – Promenád Kávéház, ahol a fagyi művészet

A Promenád Kávéház nem csupán egy balatoni fagyizó – ez egy egész évben nyitva tartó ízszentély, ahol minden gombóc egy apró mestermű. Vadócz Jenő, a ház vezető cukrásza nem elégszik meg a sablonokkal: számára a minőség és az ízharmónia az első.

A Promenád nem először szerepel a figyelem középpontjában:

2024-ben a Balatoni Mámor nevű fagylaltjuk – dióval, vörösborral és helyi fügével – megnyerte a Balaton Fagyija díjat.

Ugyanebben az évben a Meggyes Pekucciono ezüstérmes lett az Év Fagylaltja versenyen.

2025-ben a Százéves alma kreáció a “ Pávai kedvence ” kategória második helyezettje lett.

És mindez 650 forintért? Ne hagyd ki, ha Balatongyörökön jársz. S már nem csak a Szépkilátónál állhatsz meg egy fagyira, mert a Promenád a györöki strandon is megnyitotta Fagyipontját.