Még a lángost is lekörözi? Hatalmas meglepetés lehet a Balaton sütije 2025-ben!

A Balaton nemcsak a nyári naplementék és a strandolás hazája – egész évben varázslatos élményeket kínál. Most pedig újabb ínycsiklandó hagyománnyal gazdagodhat a térség: elindult a Balaton sütije 2025 verseny, amelynek célja, hogy megszülessen a tó hivatalos desszertje.

Segreto di Otello - 2024-ben Kék otellós keszthelyi desszert volt a Balaton sütije

Fotó: Mészáros Annarózsa

A kezdeményezést a VisitBalaton365 Nkft. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány hirdette meg, a szakmai hátteret pedig a Magyar Cukrász Ipartestület biztosítja. A szervezők szeretnék, ha a régió alapanyagai és a kreatív cukrászművészet találkozásából születne meg az a sütemény, amely méltón képviseli a Balaton négy évszakos sokszínűségét.

Három kategóriában lehet nevezni a Balaton sütije versenyre

A verseny több esélyt is kínál a kreatív cukrászoknak és tanulóknak:

Balaton sütije 2025 – a fődíj, amely a tó hivatalos desszertje lesz, és hamarosan a balatoni cukrászdák kínálatában is megjelenik.

– a fődíj, amely a tó hivatalos desszertje lesz, és hamarosan a balatoni cukrászdák kínálatában is megjelenik. Balaton minden mentes sütije 2025 – a tudatos és érzékeny étrendet követők számára, cukor-, glutén-, laktóz- és tejfehérje-mentes desszertekkel.

– a tudatos és érzékeny étrendet követők számára, cukor-, glutén-, laktóz- és tejfehérje-mentes desszertekkel. Balaton junior sütije 2025 – a cukrásztanulók versenye, ahol a jövő mesterei egyénileg vagy csapatban mutathatják meg tehetségüket.

Helyi ízek a középpontban

A pályaműveknek a Balaton régió alapanyagaiból kell építkezniük. A zsűri különösen értékeli azokat a desszerteket, amelyekben megjelennek a helyi borok (például olaszrizling, kéknyelű, szürkebarát), a szezonális gyümölcsök (füge, málna, őszibarack), valamint a dió, mandula vagy mogyoró.

Az új Balaton-süteménynek nemcsak finomnak kell lennie: a cél, hogy a fenntartható gasztronómia és a balatoni értékek hiteles szimbólumává váljon. Egy igazi négyévszakos desszert, amely nyáron gyümölcsösen könnyed, ősszel a szőlő és dió ízeivel gazdag, télen ünnepi hangulatot áraszt, tavasszal pedig frissességet hoz.

Fontos dátumok

Nevezési határidő: 2025. szeptember 22.

2025. szeptember 22. Sajtónyilvános zsűrizés: 2025. október 12., Siófok, Thanhoffer Villa

2025. október 12., Siófok, Thanhoffer Villa Eredményhirdetés: 2025. október 12., Badacsony, Füge Fesztivál

A nevezés ingyenes, pályázhat minden