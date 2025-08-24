Elképesztő, mi történik ezzel a hangulatos balatoni csárdával - nem ezt a sorsot érdemelné

A Balaton mellett, Fonyód közelében áll egy növényzettel teljesen benőtt épület, amelynek kapuján a felirat ma is olvasható: Gatyás Csárda 1933. Egykor népszerű vendéglátóhely volt, ahol kuglipálya, élőzene és családias hangulat várta a vendégeket, mára azonban a természet vette birtokba az épületet – írta a szellemvarosok.hu.

Az 1930-as évektől kezdve igazi központja volt a fonyódi közösségi életnek a Gatyás csárda. Az épület egyik részében kocsma működött, míg a másik részben étterem kapott helyet.

A nyolcvanas években a Gatyás csárda fénykorát élte, a rendszerváltás után azonban a hely sorsa kedvezőtlen fordulatot vett, mígnem 2010-ben végleg bezárt és azóta sem nyílt meg újra.

Az épület teljesen elhagyatottá vált az elmúlt másfél évtizedben, sűrű növényzet nőtte be az udvart és a hátsó épületrészeket, a nádtető megrongálódott, és a falakon is erősen látszik az idő vasfoga.

