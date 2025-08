Drámai a helyzet a Balatonnál, s nincs vége a szúnyoginváziónak

A rajzás a korábbi évekhez képest kifejezetten elhúzódik a nyári szezon alatt Fotó: Pirger Zsolt/Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Nem szabad és nem lehet irtani

Társportálunk, a sonline riportban számolt be a siófoki helyzetről, amely a vendégek és a vendéglátók számára is rendkívül elkeserítő. Megszólaltatták Sáringer-Kenyeres Tamást, a Balatoni Szövetség szakemberét is, aki elmondta: nem szabad, és technikailag is lehetetlen az árvaszúnyogot irtani és gyéríteni.