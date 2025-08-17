augusztus 17., vasárnap

Jótékonysági nap

1 órája

Újabb rekord az Aquacityben – húszmillió forint gyűlt össze a kórház javára (galéria)

Címkék#program#AquaCityben#kínálat#Zalaegerszeg#Balaicz Zoltán

Nem nagyon lehetett találni olyan szezonális finomságot, amit ne kóstolhatott volna a közönség szombaton a hagyományos zalaegerszegi jótékonysági főzőversenyen. Az AquaCityben idén 49 csapat készített nyári ételeket a gulyástól a lángoson át a lecsóig. A rendezvény bevételét ezúttal a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház javára ajánlották fel.

Szalay Balázs

Az immár 23. jótékonysági napon városi intézmények, cégek, civil szervezetek és közéleti szereplők vettek részt, hogy főztjükkel hozzájáruljanak a kezdeményezés sikeréhez. Az egész napos program családokat, baráti társaságokat és fürdőző vendégeket egyaránt vonzott. Az AquaCity látogatói a különféle ételeket 500 forintos kuponok ellenében kóstolhatták meg. A zalaegerszegiek idén is kedvezményes áron juthattak be a fürdőbe. 

Aquacity
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a jótékonysági nap kedvezményezettjének, a geriátriai osztály csapatának tagjaival az Aquacityben
Fotó: Pezzetta Umberto

Mindig jó célért fognak össze az AquaCityben

Az AquaCityben rendezett jótékonysági nap mára Zalaegerszeg egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó nyári hagyományává vált, fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester.

Aki bármilyen módon csatlakozik a programhoz, érezheti a szívében is, hogy valami nagyon jót cselekszik. Az elsőként 2022-ben megrendezett és azóta hagyománnyá vált jótékonysági főzés a közösségi élmény mellett kézzelfogható segítséget is nyújt a városnak. Az akció teljes bevételét ezúttal a kórház geriátriai és krónikus belgyógyászati osztályának eszközvásárlására fordítjuk tette hozzá Zalaegerszeg első embere, aki azt is elárulta: a" program részeként helyi cégek és szervezetek már több mint két és fél millió forintot adományoztak, ezt egészíti ki az ételekből és a belépőkből befolyt bevétel. A jótékonysági főzések alkalmával általában olyan nagy összeggel tudunk segíteni, amely a mostani esetben valóban mérföldkövet jelentő előrelépés lehet a kórház számára".

Az Űrhajós Bölcsőde vidám csapata lángost készített a jótékonysági napon. Fotó: Pezzetta Umberto

Első ízben főztek a tűzoltók

A zalaegerszegi Űrhajós Bölcsőde csapata lángossal készült a jótékonysági napra, s gofri is szerepelt a kínálatukban. A Szervátültetettek Nyugat-magyarországi Egyesületének bográcsában rizses lecsó rotyogott, míg a Zalaegerszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület standjánál kukoricát főztek.

Első alkalommal jöttünk ide, korábban csak tavaly ősszel találkozhattak velünk a zalaegerszegiek a Vadpörkölt Fesztiválon. A jövőben szeretnénk minél több hasonló rendezvényen részt venni – mondta Tóth Levente tűzoltóparancsnok, az egyesület alapító tagja. Többféle ízesítésű főtt kukoricát készítünk, és spirál burgonyával is készültünk. Csapatunk a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Egerszegi Tűzoltókért Alapítvány tagjaiból áll össze.

A Zalaegerszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai a strandon kínálták finomságaikat. Fotó: Pezzetta Umberto

Jánkahegyi ízekkel töltötték meg a palacsintákat

Otthon gyakran meg kell sütnünk ötven darab palacsintát is egyszerre, így a csoportunk háziasszonyainak nem okoz problémát akár több száz legyártása sem – fogalmazott Reidinger Gyuláné, az Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület tagja. A civil szervezet önkéntesei azért választották ezt az ételt, mivel a legutóbbi gasztronómiai esemény tapasztalatai alapján a palacsinta lehet az egyik legkelendőbb fogás. Volt hogy üstben, vagy bográcsban főztünk, idén azonban úgy gondoltuk, a kellemes strandidőre való tekintettel különféle ízesítésű palacsintával csalogatjuk a standunkhoz a gyermekes családokat. Az otthon megtermelt gyümölcsökből készült lekvárokat is elhoztuk, így a hagyományos kakaós, vagy nutellás mellett szilvás, barackos, málnás és josta töltelékes palacsintákat sütünk a vendégeknek. 

Az Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület tagjai Balaicz Zoltán polgármester társaságában. Fotó: Pezzetta Umberto

Újabb rekord született

Minden eddiginél nagyobb összeg, majdnem húszmillió forint gyűlt össze az idei karitatív eseményen. Az AquaCitybe szombaton több mint ötezer vendég váltott jegyet, a jótékony célt pedig összesen 19 millió 183 ezer 760 forintos rekordbevétel segíti.

Aquacity jótékonysági nap

Fotók: Pezzetta Umberto


 

