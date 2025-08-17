1 órája
Újabb rekord az Aquacityben – húszmillió forint gyűlt össze a kórház javára (galéria)
Nem nagyon lehetett találni olyan szezonális finomságot, amit ne kóstolhatott volna a közönség szombaton a hagyományos zalaegerszegi jótékonysági főzőversenyen. Az AquaCityben idén 49 csapat készített nyári ételeket a gulyástól a lángoson át a lecsóig. A rendezvény bevételét ezúttal a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház javára ajánlották fel.
Az immár 23. jótékonysági napon városi intézmények, cégek, civil szervezetek és közéleti szereplők vettek részt, hogy főztjükkel hozzájáruljanak a kezdeményezés sikeréhez. Az egész napos program családokat, baráti társaságokat és fürdőző vendégeket egyaránt vonzott. Az AquaCity látogatói a különféle ételeket 500 forintos kuponok ellenében kóstolhatták meg. A zalaegerszegiek idén is kedvezményes áron juthattak be a fürdőbe.
Mindig jó célért fognak össze az AquaCityben
Az AquaCityben rendezett jótékonysági nap mára Zalaegerszeg egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó nyári hagyományává vált, fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester.
– Aki bármilyen módon csatlakozik a programhoz, érezheti a szívében is, hogy valami nagyon jót cselekszik. Az elsőként 2022-ben megrendezett és azóta hagyománnyá vált jótékonysági főzés a közösségi élmény mellett kézzelfogható segítséget is nyújt a városnak. Az akció teljes bevételét ezúttal a kórház geriátriai és krónikus belgyógyászati osztályának eszközvásárlására fordítjuk – tette hozzá Zalaegerszeg első embere, aki azt is elárulta: a" program részeként helyi cégek és szervezetek már több mint két és fél millió forintot adományoztak, ezt egészíti ki az ételekből és a belépőkből befolyt bevétel. A jótékonysági főzések alkalmával általában olyan nagy összeggel tudunk segíteni, amely a mostani esetben valóban mérföldkövet jelentő előrelépés lehet a kórház számára".
Első ízben főztek a tűzoltók
A zalaegerszegi Űrhajós Bölcsőde csapata lángossal készült a jótékonysági napra, s gofri is szerepelt a kínálatukban. A Szervátültetettek Nyugat-magyarországi Egyesületének bográcsában rizses lecsó rotyogott, míg a Zalaegerszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület standjánál kukoricát főztek.
– Első alkalommal jöttünk ide, korábban csak tavaly ősszel találkozhattak velünk a zalaegerszegiek a Vadpörkölt Fesztiválon. A jövőben szeretnénk minél több hasonló rendezvényen részt venni – mondta Tóth Levente tűzoltóparancsnok, az egyesület alapító tagja. – Többféle ízesítésű főtt kukoricát készítünk, és spirál burgonyával is készültünk. Csapatunk a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Egerszegi Tűzoltókért Alapítvány tagjaiból áll össze.
Jánkahegyi ízekkel töltötték meg a palacsintákat
– Otthon gyakran meg kell sütnünk ötven darab palacsintát is egyszerre, így a csoportunk háziasszonyainak nem okoz problémát akár több száz legyártása sem – fogalmazott Reidinger Gyuláné, az Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület tagja. A civil szervezet önkéntesei azért választották ezt az ételt, mivel a legutóbbi gasztronómiai esemény tapasztalatai alapján a palacsinta lehet az egyik legkelendőbb fogás. – Volt hogy üstben, vagy bográcsban főztünk, idén azonban úgy gondoltuk, a kellemes strandidőre való tekintettel különféle ízesítésű palacsintával csalogatjuk a standunkhoz a gyermekes családokat. Az otthon megtermelt gyümölcsökből készült lekvárokat is elhoztuk, így a hagyományos kakaós, vagy nutellás mellett szilvás, barackos, málnás és josta töltelékes palacsintákat sütünk a vendégeknek.
Újabb rekord született
Minden eddiginél nagyobb összeg, majdnem húszmillió forint gyűlt össze az idei karitatív eseményen. Az AquaCitybe szombaton több mint ötezer vendég váltott jegyet, a jótékony célt pedig összesen 19 millió 183 ezer 760 forintos rekordbevétel segíti.
Aquacity jótékonysági napFotók: Pezzetta Umberto