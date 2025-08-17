Újabb rekord az Aquacityben – húszmillió forint gyűlt össze a kórház javára (galéria)

Az immár 23. jótékonysági napon városi intézmények, cégek, civil szervezetek és közéleti szereplők vettek részt, hogy főztjükkel hozzájáruljanak a kezdeményezés sikeréhez. Az egész napos program családokat, baráti társaságokat és fürdőző vendégeket egyaránt vonzott. Az AquaCity látogatói a különféle ételeket 500 forintos kuponok ellenében kóstolhatták meg. A zalaegerszegiek idén is kedvezményes áron juthattak be a fürdőbe.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a jótékonysági nap kedvezményezettjének, a geriátriai osztály csapatának tagjaival az Aquacityben

Fotó: Pezzetta Umberto

Mindig jó célért fognak össze az AquaCityben

Az AquaCityben rendezett jótékonysági nap mára Zalaegerszeg egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó nyári hagyományává vált, fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester.

– Aki bármilyen módon csatlakozik a programhoz, érezheti a szívében is, hogy valami nagyon jót cselekszik. Az elsőként 2022-ben megrendezett és azóta hagyománnyá vált jótékonysági főzés a közösségi élmény mellett kézzelfogható segítséget is nyújt a városnak. Az akció teljes bevételét ezúttal a kórház geriátriai és krónikus belgyógyászati osztályának eszközvásárlására fordítjuk – tette hozzá Zalaegerszeg első embere, aki azt is elárulta: a" program részeként helyi cégek és szervezetek már több mint két és fél millió forintot adományoztak, ezt egészíti ki az ételekből és a belépőkből befolyt bevétel. A jótékonysági főzések alkalmával általában olyan nagy összeggel tudunk segíteni, amely a mostani esetben valóban mérföldkövet jelentő előrelépés lehet a kórház számára".

Az Űrhajós Bölcsőde vidám csapata lángost készített a jótékonysági napon. Fotó: Pezzetta Umberto

Első ízben főztek a tűzoltók

A zalaegerszegi Űrhajós Bölcsőde csapata lángossal készült a jótékonysági napra, s gofri is szerepelt a kínálatukban. A Szervátültetettek Nyugat-magyarországi Egyesületének bográcsában rizses lecsó rotyogott, míg a Zalaegerszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület standjánál kukoricát főztek.

– Első alkalommal jöttünk ide, korábban csak tavaly ősszel találkozhattak velünk a zalaegerszegiek a Vadpörkölt Fesztiválon. A jövőben szeretnénk minél több hasonló rendezvényen részt venni – mondta Tóth Levente tűzoltóparancsnok, az egyesület alapító tagja. – Többféle ízesítésű főtt kukoricát készítünk, és spirál burgonyával is készültünk. Csapatunk a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Egerszegi Tűzoltókért Alapítvány tagjaiból áll össze.