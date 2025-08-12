Vörösbegy szorult segítségre az állatsimogató búcsúi rendezvényén (galéria)

Minden évben, az Urunk színeváltozása utáni vasárnap van a búcsú, amikor a csácsi-hegyi kápolnánál szentmisével ünnepelnek. Így volt az idén is, azzal a különbséggel, hogy reggel az állatsimogatóban rendkívüli esemény volt, behoztak egy vörösbegyet, melynek az egyik lába beszorult a fészekbe, s menteni kellett.

A búcsú reggelén mentésre szorult vörösbegy az állatsimogatóban

Fotó: Győrffy István

Az állatsimogató rajzversenyt is hirdetett

Délelőtt 10 órakor megkezdődött a mise a templomkertben, amely után családi jegyeket osztott a plébános a résztvevőknek, ami az állatsimogató második búcsúi forgatagára jogosított ingyenes belépésre. Az állatsimogató ugyanis a rendezvényből már hagyományt teremtett. Azon túl, hogy meg lehetett nézni az állatotthon lakóit, gazdag programmal várták a gyermekeket. Volt arcfestés, csillámtetkó, fél négykor pedig a Pandó és Pandi gyermekműsora következett. A szervezők erre az alkalomra rajzversenyt is hirdettek, amelyre sokan küldték be képeiket, ezek az állatok ketreceire függesztve voltak láthatóak. A rajzokat már korábban elbírálták, s minden jelenlévő nevező kapott ajándékot. A 18. óráig tartó rendezvényt a Rió zenekar műsora zárta.