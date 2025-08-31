Apad a Balaton – tényleg baj van, vagy felesleges a pánik?

Legnagyobb tavunk vízszintje idén augusztus végére 70 centiméterre süllyedt – ez az alacsony vízállás a Balatonon valóban kevesebb a megszokottnál, de közel sem drámai a helyzet. Rozner György, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóhelyettese szerint a tó életében természetes, hogy a vízszint időnként csökken, sőt, bizonyos szempontból kifejezetten jót is tesz a környezetnek.

Alacsony vízállás a Balatonon: 2022-ben is leapadt a vízszint

Fotó: Mészáros Annarózsa

Alacsony vízállás a Balatonon – veszély vagy lehetőség?

– Egy átlagos évben a nyár végére 85–90 centiméter körül mozog a Balaton vízszintje. Most 70 centin áll, ami ugyan 15-20 centis eltérés, de a tó hatalmas kiterjedését tekintve ez is óriási vízmennyiséget jelent. A közelmúltban voltak ennél alacsonyabb szintek is: 2003-ban például 57 centimétert mértek, ami valóban kritikusnak számított – húzza alá az igazgatóhelyettes.

Rozner György kiemeli: a Balaton akár napi egy centit is veszíthet vízszintjéből a forró, száraz nyári napokon. Ha tavasszal 120 centivel indul a szezon, a nagy melegek végére könnyen elpárologhat belőle 60–70 centi víz.

Mit hozhat a jövő?

A szakember szerint a mostanihoz hasonló száraz, aszályos évek gyakoribbá válhatnak. Havas telekre már aligha számíthatunk, és az eső is csak akkor tudja érdemben pótolni a hiányt, ha igazán nagy mennyiség érkezik. A probléma ugyanis az, hogy a kiszáradt talaj először szivacsként nyeli el a csapadékot, így jóval kevesebb jut el a Balatonba.

A vízügyi szakemberek hosszú távon próbálják előre jelezni a trendeket, de biztos prognózist senki sem tud adni. Rozner György úgy véli: előfordulhat, hogy a tó vízszintje csak több év alatt áll vissza a szabályozott, 120 centiméter körüli szintre.

Fotó: Mészáros Annarózsa

Rossz a turizmusnak, jó a természetnek

Bár a strandolók nem örülnek a sekélyebb víznek, a természet számára az alacsony vízállás kifejezetten kedvező. A nádasok például ilyenkor képesek regenerálódni, terjeszkedni. Magas vízállás idején ugyanis gyakran pusztulnak, míg alacsony vízszint mellett erősödnek és növelik a tó biológiai sokféleségét.

– A Kis-Balatonnál jelenleg még kritikusabb a helyzet: a tározókban is kevés a víz, így onnan nem lehet pótolni a Balaton vízszintjét. Ez azonban nem is feladata a területnek, hiszen más ökológiai szerepet tölt be – mondja a szakember.