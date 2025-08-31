augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

18°
+36
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Centik...

1 órája

Apad a Balaton – tényleg baj van, vagy felesleges a pánik?

Címkék#vízszint#alacsony#Balaton

A Balaton vízszintje évről évre változik, és idén sem úszta meg a tó a forró, száraz nyár hatásait. Alacsony a vízállás a Balatonon – de míg a turisták aggodalommal figyelik a csökkenő centiket, a természet számára ez egyáltalán nem tragédia, sőt, új lehetőségeket teremt a tó élővilágának.

Mészáros Annarózsa
Apad a Balaton – tényleg baj van, vagy felesleges a pánik?

Alacsony vízállás a Balatonon – veszély vagy lehetőség? Nem először csökken le a nyár végére a tó vízszintje, 2022-ben így festett a part

Fotó: Mészáros Annarózsa

Legnagyobb tavunk vízszintje idén augusztus végére 70 centiméterre süllyedt – ez az alacsony vízállás a Balatonon valóban kevesebb a megszokottnál, de közel sem drámai a helyzet. Rozner György, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóhelyettese szerint a tó életében természetes, hogy a vízszint időnként csökken, sőt, bizonyos szempontból kifejezetten jót is tesz a környezetnek. 

Alacsony vízállás a Balatonon
Alacsony vízállás a Balatonon: 2022-ben is leapadt a vízszint
Fotó: Mészáros Annarózsa

Alacsony vízállás a Balatonon – veszély vagy lehetőség? 

– Egy átlagos évben a nyár végére 85–90 centiméter körül mozog a Balaton vízszintje. Most 70 centin áll, ami ugyan 15-20 centis eltérés, de a tó hatalmas kiterjedését tekintve ez is óriási vízmennyiséget jelent. A közelmúltban voltak ennél alacsonyabb szintek is: 2003-ban például 57 centimétert mértek, ami valóban kritikusnak számított – húzza alá az igazgatóhelyettes.

Rozner György kiemeli: a Balaton akár napi egy centit is veszíthet vízszintjéből a forró, száraz nyári napokon. Ha tavasszal 120 centivel indul a szezon, a nagy melegek végére könnyen elpárologhat belőle 60–70 centi víz.

Mit hozhat a jövő?

A szakember szerint a mostanihoz hasonló száraz, aszályos évek gyakoribbá válhatnak. Havas telekre már aligha számíthatunk, és az eső is csak akkor tudja érdemben pótolni a hiányt, ha igazán nagy mennyiség érkezik. A probléma ugyanis az, hogy a kiszáradt talaj először szivacsként nyeli el a csapadékot, így jóval kevesebb jut el a Balatonba.

A vízügyi szakemberek hosszú távon próbálják előre jelezni a trendeket, de biztos prognózist senki sem tud adni. Rozner György úgy véli: előfordulhat, hogy a tó vízszintje csak több év alatt áll vissza a szabályozott, 120 centiméter körüli szintre.

Alacsony vízállás a Balatonon – veszély vagy lehetőség?
Rozner György, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóhelyettese szerint a tó életében természetes, hogy a vízszint időnként csökken, sőt, bizonyos szempontból kifejezetten jót is tesz a környezetnek
Fotó: Mészáros Annarózsa

Rossz a turizmusnak, jó a természetnek

Bár a strandolók nem örülnek a sekélyebb víznek, a természet számára az alacsony vízállás kifejezetten kedvező. A nádasok például ilyenkor képesek regenerálódni, terjeszkedni. Magas vízállás idején ugyanis gyakran pusztulnak, míg alacsony vízszint mellett erősödnek és növelik a tó biológiai sokféleségét.

– A Kis-Balatonnál jelenleg még kritikusabb a helyzet: a tározókban is kevés a víz, így onnan nem lehet pótolni a Balaton vízszintjét. Ez azonban nem is feladata a területnek, hiszen más ökológiai szerepet tölt be – mondja a szakember.

Természetes hullámzás

A Balaton élővilágának szempontjából tehát az időszakos vízszint-ingadozás nemhogy problémát, hanem természetes állapotot jelent. A tó dinamikája része annak az ökoszisztémának, amely a Balaton egészségét fenntartja. A kérdés sokkal inkább az, hogy mi, emberek hogyan tudjuk elfogadni ezt a változékonyságot. Mert bár a nyaralók számára néha bosszantó lehet a sekélyebb víz, a tó hosszú távú fennmaradásához és gazdag élővilágához elengedhetetlen, hogy időről időre alacsonyabb vízállás legyen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu