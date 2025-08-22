Legyen saját AI-asszisztense! Ez nem sci-fi, ez ma már a valóság...

Az AI már nem a jövő, hanem a jelen versenyképességének kulcsa! De mi a helyzet, ha valaki nem IT-szakember vagy mérnök, mégis szeretné cége mindennapjaiba bevezetni az intelligens automatizációt? A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara erre kínál megoldást gyakorlati, példákkal teli AI workshopjaival.

Az AI workshop-on megszerzett tudás nagy segítség lehet a vállalkozások mindennapjaiban

Forrás: Getty Images

Mit kínál az AI workshop?

A program célja, hogy bárki, aki vállalkozásban dolgozik, saját AI-asszisztensét használhassa marketingben, adminisztrációban, értékesítésben vagy akár napi döntései támogatására. Filó Angéla marketing mentor vezetésével a résztvevők elsajátíthatják az AI-alapismereteket technikai zsargon nélkül, saját példákon próbálhatják ki a promptolást, és megismerkedhetnek a generatív AI eszközökkel – legyen szó

szövegről,

képről,

videóról,

táblázatról

sablonokról.

A workshop interaktív: minden kérdésre választ kap az érdeklődő, a programot pedig úgy alakították, hogy azonnal hasznosítható megoldásokkal térhessen haza a résztvevő, aki tanulhat például arról, hogyan készíthet saját AI-kollégát ismétlődő feladatokra, hogyan gyorsíthatja az adatfeldolgozást, vagy miként készíthet kampányokat AI segítségével.

Időpontok és helyszínek

2025.09.03. 13:00–16:00 – Hévíz, Hotel Európa Fit (Jókai u. 3.)

2025.09.04. 13:00–16:00 – Zalaegerszeg, Kamara székház tetőtér (Petőfi u. 24.)

A két workshopot azonos tartalommal szervezik. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a létszám korlátozott. Jelentkezési határidő: 2025. 08. 29. Regisztráció: https://forms.gle/wXVzs53LwNQgqdMw8