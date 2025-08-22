Ez vérre megy! Ágyi poloska 2025-ben: ennyibe kerül a rovarirtás Magyarországon

Az ágyi poloska nem válogat: nem a kosz vagy a higiénia hiánya vonzza, hanem az emberi vér. Egyaránt megtalálható luxusszállodákban és panelházakban, régi bútordarabokban és vadonatúj matracokban is. Leggyakrabban

használt bútorral,

bőrönddel (utazásból hazahozva),

ruhával vagy más fertőzött tárggyal kerül be a lakásba.

Az ágyi poloska apró, de annál kellemetlenebb lakótárs

Forrás: Getty Images

Ha egyszer megtelepedik, szinte bárhol elbújik: a matrac varrataiban, az ágykeret repedéseiben, szegélylécek mellett, de még a konnektorok környékén is.

Ágyi poloska: hogyan ismerjük fel?

Az ágyi poloska éjjel aktív, nappal jól rejtőzködik. Jelenlétére több dolog is utalhat:

reggelre megjelenő viszkető, csípésszerű kiütések,

apró vérfoltok a lepedőn,

fekete pöttyök (ürüléknyomok) a matracon vagy falon,

ritkán maguk a bogarak is feltűnhetnek.

Mit tehetünk házilag?

Az ágyi poloska rendkívül szívós, ezért a házi praktikák többnyire csak enyhítenek a helyzeten, de teljes kiirtásra ritkán elégségesek. Mégis érdemes próbálkozni:

Forró mosás : ágyneműt és ruhát 50–60 °C-on mossuk.

Fagyasztás : kisebb tárgyakat 2–3 napra mínusz 18 °C alá tenni.

Porszívózás : minden repedést és matracot alaposan át kell szívni (a porzsákot azonnal kidobni!).

Gőzölés : a 100 °C körüli gőz elpusztítja a kifejlett példányokat és a peték egy részét.

Illóolajok, szódabikarbóna: legfeljebb elriasztanak, de nem pusztítanak.

Mikor kell szakember?

Ha a poloska már elszaporodott, a házi módszerek sajnos kevesek. A szakemberek vegyszeres permetezést, ködképzést vagy hőkezelést alkalmaznak. Ez utóbbi különösen hatékony, hiszen 55–60 °C-ra melegítik a helyiséget, amit a poloska nem bír ki.

Forrás: Getty Images

Mennyi az ára?

A rovarirtás ára Magyarországon 2025-ben nagyjából:

egy szoba kezelése: 20 000 – 40 000 Ft ,

teljes lakás: 40 000 – 100 000+ Ft,

és több alkalom is szükséges lehet, mert a peték a legellenállóbbak.

Hogyan előzzük meg?

Használt bútor vásárlásakor mindig alaposan ellenőrizzük azt.

Utazásból hazaérve vizsgáljuk át a bőröndöt, ruhát, ágyneműt.

Rendszeresen takarítsunk, különösen az ágy környékét.

Az ágyi poloska apró, de annál kellemetlenebb lakótárs. Bár néhány házi módszerrel lassíthatjuk a szaporodását, igazi megoldást többnyire csak a profi irtás hoz. Minél előbb lépünk, annál könnyebb megszabadulni tőlük – és annál hamarabb alhatunk újra nyugodtan.