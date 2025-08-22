Ez vérre megy! Ágyi poloska 2025-ben: ennyibe kerül a rovarirtás Magyarországon

augusztus 22., péntek

Kevés rémisztőbb dolog van annál, mint amikor éjszaka valami észrevétlenül a vérünket szívja. Az ágyi poloska (Cimex lectularius) újra terjed Magyarországon is, és sokak életét keseríti meg. De honnan kerülnek a lakásba, hogyan ismerhetjük fel őket, és mit tehetünk ellenük?

Mészáros Annarózsa
Az ágyi poloska rendkívül szívós kártevő

Forrás: Getty Images

Az ágyi poloska nem válogat: nem a kosz vagy a higiénia hiánya vonzza, hanem az emberi vér. Egyaránt megtalálható luxusszállodákban és panelházakban, régi bútordarabokban és vadonatúj matracokban is. Leggyakrabban

  • használt bútorral,
  • bőrönddel (utazásból hazahozva),
  • ruhával vagy más fertőzött tárggyal kerül be a lakásba.
Az ágyi poloska apró, de annál kellemetlenebb lakótárs
Forrás:  Getty Images

Ha egyszer megtelepedik, szinte bárhol elbújik: a matrac varrataiban, az ágykeret repedéseiben, szegélylécek mellett, de még a konnektorok környékén is.

Ágyi poloska: hogyan ismerjük fel?

Az ágyi poloska éjjel aktív, nappal jól rejtőzködik. Jelenlétére több dolog is utalhat:

  • reggelre megjelenő viszkető, csípésszerű kiütések,
  • apró vérfoltok a lepedőn,
  • fekete pöttyök (ürüléknyomok) a matracon vagy falon,
  • ritkán maguk a bogarak is feltűnhetnek.

Mit tehetünk házilag?

Az ágyi poloska rendkívül szívós, ezért a házi praktikák többnyire csak enyhítenek a helyzeten, de teljes kiirtásra ritkán elégségesek. Mégis érdemes próbálkozni:

  • Forró mosás: ágyneműt és ruhát 50–60 °C-on mossuk.
  • Fagyasztás: kisebb tárgyakat 2–3 napra mínusz 18 °C alá tenni.
  • Porszívózás: minden repedést és matracot alaposan át kell szívni (a porzsákot azonnal kidobni!).
  • Gőzölés: a 100 °C körüli gőz elpusztítja a kifejlett példányokat és a peték egy részét.
  • Illóolajok, szódabikarbóna: legfeljebb elriasztanak, de nem pusztítanak.

Mikor kell szakember?

Ha a poloska már elszaporodott, a házi módszerek sajnos kevesek. A szakemberek vegyszeres permetezést, ködképzést vagy hőkezelést alkalmaznak. Ez utóbbi különösen hatékony, hiszen 55–60 °C-ra melegítik a helyiséget, amit a poloska nem bír ki.

Az ágyi poloska apró, de annál kellemetlenebb lakótárs
Forrás:  Getty Images

Mennyi az ára?

A rovarirtás ára Magyarországon 2025-ben nagyjából:

  • egy szoba kezelése: 20 000 – 40 000 Ft,
  • teljes lakás: 40 000 – 100 000+ Ft,
    és több alkalom is szükséges lehet, mert a peték a legellenállóbbak.

Hogyan előzzük meg?

  • Használt bútor vásárlásakor mindig alaposan ellenőrizzük azt.
  • Utazásból hazaérve vizsgáljuk át a bőröndöt, ruhát, ágyneműt.
  • Rendszeresen takarítsunk, különösen az ágy környékét.

Az ágyi poloska apró, de annál kellemetlenebb lakótárs. Bár néhány házi módszerrel lassíthatjuk a szaporodását, igazi megoldást többnyire csak a profi irtás hoz. Minél előbb lépünk, annál könnyebb megszabadulni tőlük – és annál hamarabb alhatunk újra nyugodtan.

 

 

