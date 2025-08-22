2 órája
Ez vérre megy! Ágyi poloska 2025-ben: ennyibe kerül a rovarirtás Magyarországon
Kevés rémisztőbb dolog van annál, mint amikor éjszaka valami észrevétlenül a vérünket szívja. Az ágyi poloska (Cimex lectularius) újra terjed Magyarországon is, és sokak életét keseríti meg. De honnan kerülnek a lakásba, hogyan ismerhetjük fel őket, és mit tehetünk ellenük?
Az ágyi poloska rendkívül szívós kártevő
Forrás: Getty Images
Az ágyi poloska nem válogat: nem a kosz vagy a higiénia hiánya vonzza, hanem az emberi vér. Egyaránt megtalálható luxusszállodákban és panelházakban, régi bútordarabokban és vadonatúj matracokban is. Leggyakrabban
- használt bútorral,
- bőrönddel (utazásból hazahozva),
- ruhával vagy más fertőzött tárggyal kerül be a lakásba.
Ha egyszer megtelepedik, szinte bárhol elbújik: a matrac varrataiban, az ágykeret repedéseiben, szegélylécek mellett, de még a konnektorok környékén is.
Ágyi poloska: hogyan ismerjük fel?
Az ágyi poloska éjjel aktív, nappal jól rejtőzködik. Jelenlétére több dolog is utalhat:
- reggelre megjelenő viszkető, csípésszerű kiütések,
- apró vérfoltok a lepedőn,
- fekete pöttyök (ürüléknyomok) a matracon vagy falon,
- ritkán maguk a bogarak is feltűnhetnek.
Mit tehetünk házilag?
Az ágyi poloska rendkívül szívós, ezért a házi praktikák többnyire csak enyhítenek a helyzeten, de teljes kiirtásra ritkán elégségesek. Mégis érdemes próbálkozni:
- Forró mosás: ágyneműt és ruhát 50–60 °C-on mossuk.
- Fagyasztás: kisebb tárgyakat 2–3 napra mínusz 18 °C alá tenni.
- Porszívózás: minden repedést és matracot alaposan át kell szívni (a porzsákot azonnal kidobni!).
- Gőzölés: a 100 °C körüli gőz elpusztítja a kifejlett példányokat és a peték egy részét.
- Illóolajok, szódabikarbóna: legfeljebb elriasztanak, de nem pusztítanak.
Mikor kell szakember?
Ha a poloska már elszaporodott, a házi módszerek sajnos kevesek. A szakemberek vegyszeres permetezést, ködképzést vagy hőkezelést alkalmaznak. Ez utóbbi különösen hatékony, hiszen 55–60 °C-ra melegítik a helyiséget, amit a poloska nem bír ki.
Mennyi az ára?
A rovarirtás ára Magyarországon 2025-ben nagyjából:
- egy szoba kezelése: 20 000 – 40 000 Ft,
- teljes lakás: 40 000 – 100 000+ Ft,
és több alkalom is szükséges lehet, mert a peték a legellenállóbbak.
Hogyan előzzük meg?
- Használt bútor vásárlásakor mindig alaposan ellenőrizzük azt.
- Utazásból hazaérve vizsgáljuk át a bőröndöt, ruhát, ágyneműt.
- Rendszeresen takarítsunk, különösen az ágy környékét.
Az ágyi poloska apró, de annál kellemetlenebb lakótárs. Bár néhány házi módszerrel lassíthatjuk a szaporodását, igazi megoldást többnyire csak a profi irtás hoz. Minél előbb lépünk, annál könnyebb megszabadulni tőlük – és annál hamarabb alhatunk újra nyugodtan.