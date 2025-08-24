1 órája
A kanizsai lányok nemcsak bevállalósak, hanem gyönyörűek is – Keresd magad a képeken: 2008-ban a nagykanizsai Cola Clubban (galéria)
2008 októberében Szakony Attila, a Zalai Hírlap fotóriportere és Benedek Bálint újságíró egy emlékezetes éjszakát töltött a nagykanizsai Cola Clubban, ahol az újság Nap szépe rovatába keresték a bátor hölgyek jelentkezését. Most is bebizonyosodott, hogy a Kanizsán és a környékén lakó lányok nemcsak bevállalósak, de gyönyörűek is.
Fotó: archív/Szakony Attila
„A Nap szépe fotózását a legnagyobb slágereket játszó Burn arénában tartottuk, ahol a pezsgő hangulatáról a Kozmix együttesből ismert Kozsó gondoskodott. Sőt, a buliban lemezjátszóhoz állt még az új hangzásvilággal hódító Gem-B, és a szórakozóhely tulajdonosa, az elmaradhatatlan, dj. André is. Ahogy aztán éjfélt ütött az óra, a tánctéren már annyian voltak, hogy egy gombostűt sem lehetett leejteni. Talán a lányok élvezték leginkább a hangfalakból folyamatosan dübörgő popzenét, a fiúk alig tudták felvenni velük a tempót. A lemezlovasok pedig nem feledkeztek meg rólunk sem, sőt ahogy bemondták, hogy fotósunk tárt karokkal várja a jelentkezőket, egymás után tűntek fel a dekoratív hölgyek.” (Részlet Benedek Bálint riportjából, Zalai Hírlap, 2008. október 6.)
Keresd magad a képeken 2008-ban a nagykanizsai Cola ClubbanFotók: Szakony Attila/ZH Archív
Képgalériánkba Szakony Attila fotóriporter felvételeiből válogattunk.