Hihetetlen: 45 éves lett Harry Potter! Titkok, amelyeket lehet, hogy még te sem ismersz...

Vigasztal némileg, hogy nemcsak mi öregszünk: az egykori varázslótanonc is. 45 éves lett Harry Potter! A Harry Potter-könyvek utolsó része 1998-ban fejeződik be, főhősünk ekkor 18 esztendős volt éppen. Eszerint tehát 1980-ban született, így most, 2025-ben a 45. szülinapját ünnepli.

Ő is belépett a középkorú férfiak klubjába: 45 éves lett Harry Potter.

Forrás: ZH

45 éves lett Harry Potter, most már generációk nőnek fel történetein

A Harry Potter-könyvek töretlen népszerűségnek örvendenek, J. K. Rowling munkái a könyvek eladási listáján igen előkelő helyen szerepelnek: a világszerte eladott példányok száma a becslések szerint 500 millió. Ha belegondolunk, hogy a sorozat első könyve, a Harry Potter és a bölcsek köve 1997-ben mindössze 500 példányban jelent meg, állíthatjuk: szédületes karriert futott be. Harry Potter azóta érett férfi, megformálója pedig páholyból nézheti, hogy immár generációk nőnek fel történetein, amelyek számtalan titkot rejtenek. Most rántsunk le a könyvekről mi is párat a kultura.hu segítségével!

A könyvek töretlenül az eladási toplisták élén: 500 millió példány fogyott eddig belőlük. Fotó: A.A.

Beszélő nevek, jelképes színek

A szereplők nevei között sok a beszélő név. Draco Malfoy neve például a francia mal foi, rosszhiszeműség kifejezésre emlékeztet, míg Voldemorté a vol de mort, a halál elől való menekülés kifejezésből ered. Remus Lupin neve is árulkodó: Remus a római mitológiából ismert, farkasok által nevelt testvérpár egyike, míg a lupin szó latinul farkasszerűt jelent. Így nem is annyira meglepő, amikor kiderül róla, hogy vérfarkas.

Jelképes színek használata is jellemzi a könyvet. A vörös a jóság, a zöld az ármány színe: előbbi a Griffendél és Harry védjegye, például a lefegyverző bűbáj, az Expelliarmus, utóbbi pedig a Mardekárt és a halálos Avada Kedavra átkot idézi. A házak színei megfelelnek az asztrológiai elemeknek is.

A Griffendél a tűz (vörös-arany),

a Mardekár a víz (zöld-ezüst),

a Hugrabug a föld (sárga-fekete), míg

a Hollóhát a levegő (kék-bronz) elemet képviseli.

Harry Potter a legópiacra is betört, az igazi rajongók nem átallnak több százezer forintot is kiadni egy Roxfort-legóért. Fotó: A.A.

7, 3, 9 és 3/4 - mindegyik jelentést hordoz

Szimbolikus jelentőségűek a számok is a Harry Potter-világban, és ez tudatos írói döntés eredménye. A sorozat hét kötetből áll, Harry hét tanévet tölt el Roxfortban, egy kviddicscsapat hét főből áll, és a Weasley családban is hét gyerek van. Voldemort hét részre osztotta a lelkét, hogy létrehozza a horcruxokat. A hármas szám is kiemelt szerephez jut: három a halál ereklyéje, három megbocsáthatatlan átok létezik, és három próbatételen kell átmennie a Trimágus Tusa résztvevőinek. A 9 és ¾ sem csak egy vágányszám. Voldemort 1981. október 31-én támadta meg a Potter családot, Harry pedig pontosan kilenc és háromnegyed évvel később, 1991. július 31-én tudta meg, hogy varázsló.