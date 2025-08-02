Ha van ilyen kéteurósod, több ezer eurót kaphatsz érte!

Az eurózónában minden tagországnak joga van saját érméket verni, de évente legfeljebb két darab 2 eurós emlékérme bocsátható ki országonként. Ez az érmegyűjtők kíváncsiságát is felkelti, így a ritka és különleges darabokért hajlandóak nagyon magas összegeket fizetni. De mekkora lehet valódi piaci értékük? A spanyol CaixaBank közzétett egy cikket, amelyben a legérdekesebb és legértékesebb 2 eurós emlékérméket mutatja be.

2 eurós emlékérme. Az eurózóna tagállamai évente legfeljebb két darabot bocsáthatnak ki, és csak ebben a címletben.

Fotó: Illusztráció/Pixabay

2 eurós emlékérme – ritkaságuk miatt keresettek

A 2 eurós emlékérmék kibocsátásának elsődleges célja a kultúra és a művészet népszerűsítése, valamint a fontos történelmi eseményekről való megemlékezés. Hasonló céllal bocsátanak ki emlékérméket hazánkban is. Mivel ezek többnyire korlátozott példányszámúak, nagyon keresettek. Értékük ritkaságuk, állapotuk és verési hibáik miatt is növekedhet, amelyek így még különlegesebb daraboknak számítanak a gyűjtők körében. Íme néhány a legértékesebb 2 eurós érmék közül.

2 eurós érme Grace Kelly monacói királyné képmásával

Ez az egyik legdrágább emlékérme a piacon. 2024-ben egy példány 2900 euróért (jelenlegi árfolyamáron 1 154 867 forintért) kelt el. A verési mennyiség rendkívül korlátozott volt: mindössze 20.001 darabot vertek „Flor de Monnaie" néven, ami növelte ritkaságát és gyűjtői vonzerejét.

A 2 eurós emlékérme Grace Kelly képmásával 4.795 eurót ér jelenleg

Forrás: www.knm.nl

2 eurós érme Litvánia – Žuvintas Természetvédelmi Terület

Ezt a híres litván természetvédelmi terület tiszteletére bocsátották ki, amely világörökségi helyszín. Egy furcsa verési hiba miatt vált híressé. Körülbelül 5000 érmén helytelen felirat szerepel: a litván szlogen helyett, ami magyarul: Szabadság, Egység, Jólét, az Isten áldja Lettországot(!) felirat szerepel. Ezeknek a hibás érméknek a jelenlegi értéke 1950 és 2400 euró között mozog.

2 eurós érme a 20. Ifjúsági Világtalálkozó alkalmából – Vatikán (2005)

A Vatikánhoz hasonló kis államok által kibocsátott érmék általában magasabb értéket képviselnek a numizmatikai piacon a kis példányszámuk miatt. A 2005-ben a 20. Ifjúsági Világtalálkozó alkalmából kibocsátott érme jó példa erre. Az érmék jelenleg több mint 400 euróért kaphatók. Mindez a lipcsei Angel Zentrum írásából derül ki.