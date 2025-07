Alkoholmentes bor?! Ahelyett Keszthelyen inkább csapvizet kérnek... (galéria, videó)

Szerdán este a keszthelyi Balaton-parton hivatalosan is megnyitották a 33. Zalai Borcégér Keszthelyi Borünnepet, amely idén is az ízek, illatok, borászati hagyományok és közösségi élmények ünnepe. A rendezvény öt napon keresztül várja a látogatókat a térség legjobb boraival, kulturális programokkal és természetesen jó társasággal. A megnyitón rangos vendégek köszöntötték a közönséget – mindenki saját gondolatait, érzéseit osztotta meg a borról, az ünnepről és a közös múltról, jelenről, jövőről.

A város Fő teréről indult a borlovagrendek zenés menete a Balaton-partra, ahol megnyílt a 33. Zalai Borcégér Keszthelyi Borünnep

Fotó: Mészáros Annarózsa

Megnyílt a 33. Zalai Borcégér Keszthelyi Borünnep

A város első embereként Dr. Tóth Gergely polgármester a fesztivál és a bor szimbolikus jelentőségére hívta fel a figyelmet. Mint mondta: „Borban az igazság – és talán a béke is”

– Nagy öröm számomra, hogy ilyen szép hagyományokkal rendelkezik ez az esemény. A 33 különleges szám, a krisztusi kor, és talán nem véletlen, hogy Jézus a bort és a kenyeret emelte ki az élet táplálékai közül – kezdte beszédét. Majd filozofikus gondolatokat fűzött a borhoz: – Az igazságról úgy beszéljünk, hogy ne vitát szüljön, hanem megértést. A bor talán segít is ebben – oldja a konfliktust, közelebb hoz bennünket egymáshoz.



Dr. Brazsil Dávid: „Borban a vigasz – és a kultúra”

Dr. Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára saját emlékein keresztül kötötte össze a múltat a jelennel.

– Amikor az első Borcégér volt, én még csak 11 éves voltam. Most, 33 évvel később, jó érzés látni, hogy milyen értékekre épül ez az ünnep – idézte fel. Kiemelte a rendezvény minőségét: – Innen már került ki Év Bortermelője is. A minőség garantált.

Beszédében egyértelműen állást foglalt a tudatos borfogyasztás mellett, de hozzátette: "A bor lehet híd családtagok, emberek között. Egy pohár bor mellett könnyebb megbeszélni a problémákat. Borban az igazság, borban a vigasz – és ez nem csak mondás".

"Jó egészséggel fogyasszák a bort, tudatosan, mértékkel, hiszen a Biblia is írja, hogy a mértékletes borfogyasztásban megvan az Isten kegyelme irántunk" - hangsúlyozta Dr. Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára

Fotó: Mészáros Annarózsa

Enese Beáta: „A bor akkor tárja fel lényét, ha közösségben isszák”

Enese Beáta, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke ünnepi beszédében méltatta a zalai borvidék szerepét a magyar borkultúrában.