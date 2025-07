Ez a zalai bor titka (galéria, videó)

A zalai bor nem csupán egy ital, hanem a térség hagyományainak, a helyi emberek odaadó munkájának és a különleges mikroklíma különös összhangjának ünnepe, amely méltán vált a Balaton északi partjának egyik legnagyobb büszkeségévé és a régió borászati kultúrájának szívévé. Most négy napon keresztül van lehetősége az érdeklődőknek a zalai bor titkát megfejteni, hiszen megnyílt és vasárnap estig koncertekkel és számtalan borászattal várja az érdeklődőket a Györöki BorKorzó.

A zalai borlovagrendek is megjelentek a Györöki BorKorzó ünnepélyes megnyitóján

Fotó: Mészáros Annarózsa

A zalai bor a hagyomány és az emberi értékek ünnepe

– Térségünk egyik legnagyobb büszkesége a szőlő és a bor – mondta Bánkiné Király Zsuzsanna, Balatongyörök polgármestere csütörtökön este a Györöki BorKorzó rendezvény ünnepélyes megnyitóján. – A Balaton északi partjának déli lejtői, az egyedi mikroklíma és a helyi borosgazdák hozzáértése együtt teremti meg azt a különleges ízt, amit csak nálunk talál meg a borbarát. Nagy öröm számomra, hogy ezek a hagyományok ma is élnek, és a borászatok a megélhetés alapjai lehetnek sokak számára. Minden csepp bort tisztelek és becsülök, mert rengeteg munka áll mögötte – húzta alá a település első embere. – Fontos, hogy az ember legyen a folyamat középpontjában, hiszen a szőlő adottságai és a gondos emberi munka együtt adják a minőséget. Az ilyen rendezvények pedig lehetőséget teremtenek arra, hogy az emberek találkozzanak, beszélgessenek, és élvezzék a pillanatot ebben a páratlan környezetben. Kívánom, hogy mindenki egészségére váljon a zalai bor és a közös élmény!

Bánkiné Király Zsuzsanna, Balatongyörök polgármestere köszöntötte a vendégeket

Fotó: Mészáros Annarózsa

A szeretet a titok a nagymester szerint

– A zalai bor különlegessége abban rejlik, hogy szerető emberek gondozzák a szőlőt, és ebből próbálnak a lehető legfinomabb bort készíteni – mondja Dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend elnök-nagymestere. – A zalai táj sokszínűsége ugyanúgy visszaköszön a borok ízvilágában is. Az elmúlt 33 évben rengeteget fejlődtek a borászatok, és a borok is piacosabbá váltak. A balatoni borfesztiválok – mint amilyen a most nyíló balatongyöröki Borkorzó is – segítenek abban, hogy a vendégeket kényeztessük, és reméljük, hogy egyszer ők is vissza tudnak minket kényeztetni avval, hogy zalai bot töltenek a poharaikba.