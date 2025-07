Végre csökkent a dinnye ára! A baracklekvár viszont drága lesz... (galéria)

A zalaegerszegi piacon a nyár közepi szezon bőségével találkozhatunk, mert mindenféle zöldség és gyümölcs kapható. Továbbra is sláger a dinnye, a kajszi és az őszibarack. Kocsis András, a Kocsis Kertészet vezetője elmondta, hogy a medgyesegyházai dinnyének nagy keletje. Más ott a talaj és a klíma, nem véletlenül nevezik mézédesnek. Ugyanez igaz a sárgadinnyére, amit szintén az Alföldről hoznak. A kajszibarackból dömping van. A hazai őszibarack három hét múlva, augusztus közepétől várható, köztük a teljesen magvaváló fajták. A szilva is megjelent. Sok fajtája van, így egészen december végéig lesz kapható. Keresik az áfonyát is, ami Erdélyből származik és rendkívül ízletes.

A zalaegerszegi piacon gyümölcsből és zöldségből dömping volt pénteken. A Kocsis Kertészet standjánál a kajszibaracknak is nagy volt a keletje.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Zalaegerszegi piac – érezhető a termelők hozzáértése

Az áraktól függetlenül sokan válogattak a púposan megrakott gyümölcsösládákból, vitték a kajszit, az őszibarackot és a dinnyét a vásárlók. Itt minőséggel találkozik az ember, érezhető a termelők hozzáértése. Minden annyira szép, nem lehet neki ellenállni, csak legyen hozzá egy kis anyagi, mondta Horváth Ferenc zalaegerszegi lakos, aki hétvégére vásárolt be. Elmesélte, hogy korábban neki is voltak gyümölcsfái, de már nyugdíjas, így felhagyott vele. Szívesen jön a zalaegerszegi piacra, mert jó társaságban lenni és találkozni ismerősökkel.

Henri Istvánné csatári őstermelő standjánál is – az Éva almán át a zöldségfélékig – minden kapható volt.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Az Éva édeskés, az Egri piros savanykás

Nagyon szép az áru, itt vásárolnak meg mindent, mondta Nagy István, aki feleségével és a szomszédasszonnyal válogatott a szilvák közül. A nagy piacnapokon, kedden és pénteken mindig jönnek, mert nekik ez egy közös program. Régen termesztettek uborkát Kisbucsán és árulták a zalaegerszegi piacon. Uborkától kezdve sokféle zöldség, cékla, cukkini, tök, vöröshagyma, fokhagyma volt kapható Henri Istvánné csatári őstermelő standjánál. Szilvát, fügét és nektarint is árult. Két magyar almafajtából is vittek a vásárlók. Az Éva alma édeskés, míg az Egri piros savanykás kemény alma, amely lepénynek a legjobb. Bekk Józsefné ribizlit árult. Elmondta, hogy kevesen foglalkoznak vele, mert a szedése nagyon aprólékos munka. Bordó, narancssárga és vajszínű kálákat is árusít, maga termeszti. Mint mondta, ültetvényét idén megviselte a forróság, az első virágzást majdnem teljesen tönkretette.