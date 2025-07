Borral, békével, szeretettel - megnyílt a Balaton egyik legnagyobb gasztroforgataga (galéria, videó)

A 32. Vonyarci Boros Forgatag méltán lett a nyugat-balatoni nyár egyik csúcspontja. Július 23-tól 27-ig tíz borház kínálatában zamatos zalai fehérborok, helyi szőlőfajták, házi pálinkák, vásári finomságok – és természetesen fergeteges koncertek várják az ide látogatókat.

A Vonyarci Boros Forgatag ünnepélyes megnyitóját csütörtök este tartották – borral, békével és közösségi erővel átitatva.

Fotó: Mészáros Annarózsa

Dr. Brazsil József: „A bor közösséget épít, hitet erősít” – megkezdődött a Vonyarci Boros Forgatag

– Harmincegy évvel ezelőtt itt, Vonyarcvashegyen indult el ez a rendezvény, és akkor még senki sem gondolta, hogy egyszer ekkora múltra tekint majd vissza – kezdte köszöntőjét Dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend nagymestere.

Beszédében kiemelte: a bor ünnepe nem csupán a szőlőről és az italról szól, hanem a hitről, a kitartásról és az együttlét erejéről.

– A szép dolgokhoz mindig hit kell, és az, hogy ne adjuk fel. Ez a rendezvény is így él túl ennyi éven át. Nyolcvan bort kóstoltam végig, mindenki talál majd olyat, ami megérinti. Ha nem elsőre – akkor másodikra. Egy házzal odébb mindig új élmény vár. A bor legyen ünnep, és mi legyünk méltók hozzá – zárta gondolatait a nagymester.

"Nagy szeretettel gondoljatok mindig egymásra, hiszen a gyűlölködés az sehova nem vezet" - mondta dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend elnök nagymestere

Fotó: Mészáros Annarózsa

„Béke az érkezőknek, áldás a távozóknak” – Zolcsák Miklós parókus megáldotta az ünnepet

A rendezvény lelki megalapozásáról Zolcsák Miklós parókus gondoskodott. Egy erőteljes és megindító mottót hozott magával: "Béke az érkezőknek, áldás a távozóknak".

A parókus kiemelte, ez az ünnep túlmutat a boron: a munka, a közösség, Isten és a béke összhangjáról szól.

– Amikor az egyéni munka gyümölcsét látjuk, ízleljük, akkor az a közösség ünnepe is egyben. S ha ehhez Isten áldását hozzátesszük, akkor teljesítettük emberi feladatunkat.

Közös imára hívta a jelenlévőket, emlékeztetve: a bor nemcsak a testnek, de a léleknek is örömforrás lehet – amennyiben békével, szeretettel és tisztelettel élünk vele.

"Békét érezzünk, amire a világban nagyon szükség van!" - hangsúlyozta Zolcsák Miklós parókus

Fotó: Mészáros Annarózsa

„Itt élni adomány!” – Pali Róbert polgármester üzenete az összefogásról és szeretetről

Vonyarcvashegy polgármestere, Pali Róbert szívvel-lélekkel szólt a vendégekhez.

– Köszönet önöknek, hogy eljöttek, elfogadták a meghívásunkat, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a bor szellemisége és kultúrája fennmaradjon - mondta, majd beszédében kitért Vonyarcvashegy múltjára is: már 1335-ben is szőlőműveléssel foglalkoztak itt az emberek. A „szőlő” szó nagybetűs tisztelete az iratokban is visszaköszön, mutatva a helyiek megbecsülését a természet és a munka iránt. – A szeretet nyelve mindenkiben benne van. Ha valaki nem szeret, akkor mindenféle pótszert keres. Ha viszont képesek vagyunk szeretni, akkor megtaláljuk egymást. Nincs kifogás. Most egy dolgunk van: jól érezni magunkat! Az idő kegyes, az ital finom, a társaság remek – egészségünkre! – mondta Pali Róbert.