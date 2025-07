Ahol megetetik és nem beetetik a helyieket! Városnapi vendéglátás a települési születésnapon

Zalakaroson már egy évtizedre visszanyúló hagyomány, hogy a városnapi ünnepséget követően a helyi lakosokat vendégül látják, és ez a találkozó alkalmat ad arra, hogy étel-ital mellett, kötetlenül beszélgessenek, találkozzanak egymással a településen élők. A 28. városnapon a Karos Korzó mögötti területen már kora délutántól ínycsiklandó illatok szálldostak: sült a vöröshagyma, pirult a fokhagyma, rotyogott az üstben a marhahús, a csülök, a paprika, a paradicsom. A városnapi vendéglátáshoz az alapanyagokat Zalakaros önkormányzata biztosította azok számára, akik önként vállalták, hogy ott helyben főznek a lakóknak és ki is szolgálják őket.

A zalakarosi városnapi vendéglátásban a helyi futóegyesület tagjai is részt vállaltak: Eignerné Simon Andrea zalai prószát készít, a többiek az egyesület kitüntetését ünneplik.

Fotó: Strobl Gábor

Városnapi vendéglátás Zalakaroson: tíz éve főznek helyiek a helyiekre

- Nagyon boldog vagyok, mert az idei évben 13 csapat vett részt a szabadtéri főzésen. A helyi civil egyesületek mellett Galambok, Zalamerenye és Garabonc is bekapcsolódott a vendéglátásban, ami miatt még inkább örülök. Nagyon jó kapcsolatokat ápolunk, és úgy gondolom, ezek még szorosabbra fűzik a barátságot - mondta Czirákiné Pakulár Judit, Zalakaros polgármestere.

A főzésben részt vett Galambok polgármestere, Szabó Tamás elárulta: feleségével aktív tagjai a zalakarosi Bottal-fogó táncegyüttesnek, és egy próba utáni beszélgetésen merült fel a városnapi főzés lehetősége azzal, hogy örömmel látnak bárkit, aki bekapcsolódna.

Galambok polgárőr egyesületének elnöke, Molnár László vidáman forgatta a fakanalat az üstben. Fotó: Strobl Gábor

A szomszédok is örömmel csatlakoztak a rendezvényhez

- Jó az együttműködésünk a várossal, annak sportegyesületeivel és művészeti csoportjaival, sokszor látjuk vendégül egymás csoportjait a rendezvényeinken. Így arra gondoltunk, hogy a vendéglátásba is becsatlakozunk, ha szívesen fogadják - mondta. - Csapatunk marhanyakból készített pörköltet, melyhez tarhonyát kínáltunk. Mindezt helyben készítettük el, sok-sok nevetés, beszélgetés mellett. Örültünk, hogy Zalamerenye is külön csapattal szállt be a főzésbe, egymás mellett alkottunk, jókat nevettünk, egyedi hangulata van egy ilyen szabadtéri programnak.

Krumpliprósza: a hagyományos zalai étel itt némi újításon esett át

Azt mondják, minden szentnek maga felé hajlik a keze: a Zalakarosi Futrinkák lévén, hogy többen is hús nélkül élnek, krumpliprószát sütöttek. A csapat főszakácsa, Eignerné Simon Andrea picit újított is a hagyományos recepten:

- Nem nyersen reszeltem bele a krumplit az alapba, hanem megfőztem és áttörtem, így kevertem össze a hozzávalókat. Így később is nyugodtan használható a nyersanyag, nem barnul be a burgonya, és frissen lehet kisütni a prószát - avatott be az újításba.

A csapat egyébként a városnapon Zalakaros Sportjáért kitüntetést is vehetett át, így a futók dupla kedvvel és örömmel (némi koccintgatás mellett) készítették a hagyományos zalai ételt.