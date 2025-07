Már a róka is belekóstolt volna – így húzták ki a bajból a pusztamagyaródi rétisast

Pusztamagyaródnál keveredett nagy viharba egy öreg rétisas, mely a vihar miatt a földre kényszerült, de most már újra szárnyalhat. A madár amellett, hogy csupa sár lett, kiszolgáltatottá is vált, így szegényt megtámadta egy róka. A szerencsétlenül járt madár esetéről a Balaton-felvidéki Nemzeti Park adott hírt. Mint írták: a támadásra a megtalálás helyszínen látott nyomokból is következtetni lehetett, a madár tollazatán pedig egyértelműen látszott.

Meggyógyult és újra szárnyalhat a Pusztamagyaródnál megsérült rétisas.

Újra szárnyalhat a Pusztamagyaródnál talált rétisas

A sérült madarat, akit Nagy Gábor, a Zalaerdő Zrt. kerületvezető hivatásos vadásza talált meg, a Sóstó Vadvédelmi Központ látta el. Szerencsére komoly sérülést nem szenvedett, s egy hét alatt sikerült felerősíteni, már a repülési tréningeken is kiválóan teljesített. A nemzeti park arról is beszámolt, az elmúlt hónapban öt rétisas is bajba került a nemzeti park területén, közülük ketten az összefogásnak köszönhetően már újra szabadon repülhetnek. Egyikük a pusztamagyaródi madár, a másikuk pedig egy, a Keleti-Bozót-csatornánál megsérült fiatal sas, akinek legyengülését rágcsálóméreg okozta. A kezelésekre azonban jól reagált, így őt is visszaengedték a szabadba.

A rétisas hazánkban fokozottan védett, természetvédelmi értéke egy millió forint.

A fokozottan védett madár kedvelt élőhelye a Kis-Balaton

Környezetünkben a Kis-Balaton a hazai rétisas-populáció fontos élőhelye, ahol fészkelőhelyet és táplálkozóterületet is talál. Ez ebben a térségben a legnagyobb ragadozó madár,