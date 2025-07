"Titkos" csodaszer Zalából: vérhas és tífusz ellen, bél- s gyomorvérzés csillapítására (galéria)

A fűzfa levelű fű júniustól szeptember végéig nyílik a Kárpát-medence dombvidékeinek nyirkos rétjein, árkaiban, lápjain, nádasai szélén. A Kis-Balatonban a nádasokban és a zsombékok tetején nő. Leginkább a ritkábban kaszált árkokat festi piros-lilásra, de egészen nagy táblákban is elöntheti a nyirkos réteket. Az 50–180 centiig felmagasodó, fásodó, évelő fű teáját házi szerként bélhurut, vérhas, tífusz ellen, bél- és gyomorvérzés csillapítására itták. Teáját, amelyet a fű gyökeréből is készítettek, toroköblítésre, valamint vérző aranyér borogatására máig is használják.