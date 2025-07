Nincs mentség 47 perce

Magyar autókat szállítanak el Horvátországban, mert erre nem figyeltek

Árak ide vagy oda, Horvátország továbbra is kedvelt úti cél a zalaiak körében is. Azonban a nyaralásra szánt költőpénzünk bánhatja, ha nem figyelünk oda a parkolási zónák jelentéseire. A szabálytalan parkolás miatt futhatunk az autónk után is, a horvátok ugyanis nem sokat teketóriáznak, így aztán rémálommá válthat a horvát tengerparti nyaralás.

Ezt bizonyítják az interneten tömegével megjelent fotók, amelyen szemmel láthatóan magyar rendszámmal rendelkező autókat szállítanak el, számolt be a Bama.hu. Mint írták, legtöbben értetlenül állnak az eset előtt, mert a horvátok sokszor már rafináltan utaznak is arra, hogy bírságokat oszthassanak ki, a szabálytalan parkolás miatt. Több magyar számára vált rémálommá a horvátországi nyaralás, mert szabálytalan parkolás miatt elszállították autóját.

Forrás: FFacebook/Horvátország nyaralás, szállás tippek Szabálytalan parkolás – Horvátország feladja a leckét Horvátország feladja a leckét a nyári szezon csúcsán. Július közepe és augusztus vége között még fizetősen is nagyon nehéz parkolni a legnépszerűbb városokban, a történelmi városközpontokhoz közel pedig szinte lehetetlen. Déli szomszédunknál a zónák és a színek rendszere a mérvadó. A legfontosabb, hogy mindig nézd a zónát jelző táblát, mert a legtöbb helyen a fehér felfestés is fizetős. Nem igazán érdemes ingyenes helyre vadászni, mert könnyen kiderülhet, hogy nem az. Otthon meg levél vár a pótdíj követelésével. Egy félreértelmezett felfestés könnyen több tíz vagy akár száz eurós bírsággá válhat, figyelmezetett a Vezess.hu. Parkolózónák: városonként eltérő színek és díjak Horvátországban a parkolózónákat általában különböző színekkel jelölik, amelyek a parkolás típusát, árát és időkorlátokat mutatják. A fehér vonalakról már beszéltünk. Ha kék felfestést látunk, az garantáltan fizetős. A sárga vonalak kijelölt parkolóhelyeket jelölnek. Itt tilos parkolni, mert ezek például mozgáskorlátozottak számára fenntartott területek. A piros zóna a legdrágább vagy leginkább korlátozott parkolózónát jelöli egyes városokban, például Dubrovnikban a 0-ás zóna, ahol egy óra 10 euróba kerül. Van hol a zöld zóna a legdrágább, mint Opatijában, ahol egy óra 5 euró. Zágrában a 3-as vagyis a zöld zónában 0,3 euró a parkolási díj és itt nincs időkorlát. Ebből is látszik, hogy a városok eltérő színeket használnak. A színes felfestések mellett a parkoló automaták és az információs táblák adják a legpontosabb információt az árakról, az időkorlátokról. Mindig érdemes tájékozódni, mert ha az autónkat elviszik, a bírság mértéke 39 ezer forinttól indul, de akár 70 ezer forintra is rúghat, plusz ehhez hozzájön az autó napi tárolási díja (kb. 3000 ezer forint), ha nem megyünk érte mihamarabb, írta a Bama.hu.

Nem egyszerű procedúra a jármű visszaszerzése, de jobb ha minél előbb kiváltod, mert százezer forintnál többe is kerülhet.

Forrás: Facebook/Horvátország nyaralás, szállás tippek Az is baj, ha nem a kijelölt parkolóhelyen várakozol Nemcsak a nagyobb városokban, hanem a kisebb településeken és azok környezetében is oda kell figyelni a parkolási, illetve a közlekedési szabályokra. Horvátországban megbüntetik azt is, aki nem a kijelölt parkolóhelyen áll meg. Ahol ki van téve a megállni vagy a várakozni tilos tábla, ott nem érdemes kiszállni az autóból és csinálni néhány fotót a szép tájról, mert nagyon sokba kerülhet, ha jön a rendőr. Ezen sincs mit csodálkozni, mert közlekedési szabályt szegett meg. A rendőr akár minden hónapban megállíthat Horvátországban, főleg, ha sötétítő fólia van az autóablakon. Ekkor már a migránscsempészet miatt igazoltat, és nézi át autódat, mondta el egy zalaegerszegi lakos, aki minden hónapban két hetet dolgozik egy szarvasmarhatelepen a Bosznia-Hercegovina határtól egy kilométerre. Szabálytalan parkolás – ennyit fizetsz érte A 2025-ös parkolási bírságok terén jelentős különbségek mutatkoznak a népszerű mediterrán úti célok között, amit a Vezess.hu foglalt össze. Horvátországban viszonylag enyhe, 30 euró (kb. 12 000 Ft) körüli díjjal számolhatunk egy általános szabálytalan parkolásért,

bár a mozgáskorlátozott hely jogosulatlan használata már 90 euróba (kb. 36 000 Ft) kerül. Spanyolországban a fizetős zónában lejáró idő túllépése általában 100 eurós (kb. 40 000 Ft) bírságot von maga után,

a tiltott helyen való parkolás már 200 euróra (kb. 80 000 Ft) rúg. A legmélyebben Olaszországban kell a zsebünkbe nyúlni; itt egy alapvető parkolási hiba is 42 eurónál (kb. 16 800 Ft) kezdődik,

de a fenntartott helyek elfoglalásáért már 84-től 335 euróig (kb. 33 000–133 200 Ft),

mozgáskorlátozott hely esetén pedig akár 660 euróig (kb. 264 000 Ft) terjedő, kiemelkedően magas bírságot is kiszabhatnak. Amit még érdemes tudni: Az uniós jog szerint a bírósági úton kiadott parkolási bírságok behajthatók az EU tagállamaiban. Tehát, ha valaki például Horvátországban kap bírságot, azt Magyarországon is behajthatják tőle.

