"Ne szidjátok már a Balatont!" – Sütis Móni dühös a sok fanyalgó miatt, akik elveszik mások örömét

A vendég is alkalmazkodik – és ez nem baj

Móni szerint a vendégek is változnak: "Most már tudjuk, hogy várni kell. Mindenhol. Nincs már öt felszolgáló, csak három. Nálam is sor van, ha valahova elmegyek, én is várok. De ilyenkor az a legjobb, ha mosolygunk, beszélgetünk, és kivárjuk. Mert aki jót akar enni, az kivárja".

Miért jöjjünk mégis a Balatonra?

S hogy miért jöjjünk mégis a tóhoz?

– Mert itt van. Mert szép. Mert gyorsan elérhető. Mert nem kerül kevesebbe elmenni Nápolyba – sőt! – mondja, majd nevetve hozzáteszi: – Mi egyszer lementünk kocsival. 130 euró csak az autópálya oda-vissza. Plusz a benzin. Plusz 12 óra vezetés három gyerekkel. Köszi, inkább maradok itthon.

A balatoni gasztroélet szerinte már teljesen más, mint a régi időkben.

– Tényleg vannak nagyon jó helyek. Nézz rá a Google-értékelésekre, az elmond mindent. És tényleg nem bonyolult ez: jót kell adni, kedvesen. Ennyi - árulja el a "titkot".

Még süti is lehet a Balaton

Forrás: Mónisüti

Panoráma, bicikli, komp – így szeret bele újra meg újra

– A legjobb élmény? A bicikliút. Meg a komp. Az egy 12 perces hajózás, de nekünk, mikor a gyerekek kicsik voltak, az volt a nyár csúcsa. Fonyódról a panoráma? Tényleg mesés. És én, aki mindig az északi partot szerettem, most már imádom a délit is. Berényben lakunk – csend, nyugalom, bicikliút. Tökéletes - szögezi le.

„Ha jó, megmarad. Ez mindig így van.”

– Hiszek abban, hogy a minőséggel nem lehet bukni – fogalmaz. Bár most nem a legoptimistább napjait éli, azért bízik benne, hogy a dolgok jóra fordulnak. – Én mindig örülni tudtam más sikerének. Most is azt szeretném, hogy mindenki élvezze a nyarat. A vendég is, a vendéglátós is.

És egy kis kívánság a végére…

"Csak ennyit kérek: ha nem szereted a Balatont, nem baj. De ne gyere ide fanyalogni. Ne vedd el más kedvét, csak mert neked nem jön be. Hadd örüljön , aki szeret ide jönni!", kéri Kövérné Kalmár Mónika.