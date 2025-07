Európa-szerte híres lett a sümegi lovas show – még mongol kaszkadőrök is fellépnek (galéria)

Turcsi Tamás várnagy ennek magyarázatát a következőkkel adja:

-Ez egy élő vár, ahol nem csak a történelmi emlékek bemutatása zajlik, hanem elő kell készülni a vendégek fogadására is. Például meg kell etetni az állatokat, a két szamarat, Máriát és Csillát, no meg a kecskéket ki kell engedni a várhegy oldalára ahol, legelészhetnek. Be kell gyújtani kemencét, mert hamuban sült pogácsát, török pizzát sütünk a látogatóknak, egy másik helyen kürtöskalács is készül. Aztán sok fűszernövényünk is van, amelyeket az étkeknél szintén felhasználunk. No, és fel kell készülni a programokra, amelyekkel a vendégeknek kedveskedünk. Mindezek korhű ruhákban történnek. Számos tanuló is segíti a munkánkat, akik élvezik mindezt, igyekeznek egymásnak segíteni, hiszen ez a vár családi összefogással újult meg, s így is éli a mindennapjait – magyarázza Tamás.

A vár egy szokatlan látószögből

Sümeg várának építése az 1260-as években kezdődött, melyet a veszprémi püspök emeltetett a hegyen. A 14. században az Anjou-királyok idején megerősítették a vár szerkezetét, és megépítették az Öregtorony felső szintjét. A 15. században tovább bővítették az erődöt, ekkor alakították ki a külső várfalakat és a belső kaputornyot, mert a várdomb teteje addig nem volt beépítve, s a támadók itt könnyebben megvethették a lábukat. Komoly erődítménnyé akkor vált, amikor a dombtetőn a tornyokat, s a körfalakat kiépítették. Erre nagy szükség is volt a török hódoltság idején, mert 1552-ben elesett Veszprém, s a püspökség székhelye Sümegre került. A 16. század közepén épült meg a vár északi sarkán a nagyméretű, ötszög alaprajzú Köves-bástya. A Rákóczi-szabadságharc után, 1713-ban a császári csapatok felgyújtották és lerombolták a várat, amely ezt követően évszázadokig romos maradt.

A vár látképe Egerszeg felől közelítve

1957-ben Kozák Károly régész és Koppány Tibor építészmérnök vezetésével kezdték meg a vár feltárását és helyreállítását. A műemlék ezután hosszú éveken keresztül a Veszprém Megyei Idegenforgalmi Hivatal kezelésében állt, de a folyamatos karbantartási munkák elmaradása miatt, 1988-ra a vár élet-, és balesetveszélyes állapotba került. A hivatal a vár kezelését ekkor átadta Sümeg városának, amely annak üzemeltetésére nem vállalkozott. 1989-ben a mostani várkapitány Papp Imre és családja „jelentkezett” a vár megmentésére. A műemlékvédelemnek az volt a kikötése, hogy olyan vállalkozói csoport üzemeltesse a sümegi várat, akik magukra vállalják a karbantartást is. „Anélkül nem is lehetett volna működtetni, hiszen a várban olyan állapotok uralkodtak, hogy már közlekedni sem lehetett. Mivel a várható bevételekből a szükséges felújítási és karbantartási munkákat nem lehetett fedezni, ezért elmentünk több utazási irodába, többek között Hévízre és Keszthelyre, hogy küldjenek vendégeket hozzánk” – nyilatkozta egy helyütt a kezdetről Papp Imre, akiknek eredetileg egy büfé-pavilonjuk volt a vár alatt.