Tönkretesz a stressz? Íme pár finomság, amely megvéd a káros hatásoktól

Sokszor érezhetjük magunkat feszültnek, stresszesnek, ez viszont hosszú komoly problémákat is okozhat. Kifejezetten fontos, hogy nemcsak a mentális, hanem a fizikai egészségünk is rendben legyen, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy olyan tápanyagokat vigyünk be a szervezetünkbe, amelyek támogatják annak működését. Az antioxidánsoknak hatalmas szerepük van ebben, hiszen megkötik a szabad gyököket, ezzel párhuzamosan pedig a stresszt is csökkentik. Viszont ezek közül a oxidációt gátló anyagok közül is kiemelkedik egy, amellyel még a fiatalos kinézetünket is megőrizhetjük.

A jó étrend elengedhetetlen a stresszmentes élethez. - Fotó: nadianb / Forrás: Shutterstock

A glutation a szervezetben megtalálható egyik legfontosabb és legerősebb antioxidáns. Nemcsak az UV-sugárzás és a szervezetbe kerülő méreganyagok ellen nyújt védelmet, hanem segít megőrizni fiatalos megjelenésünket is. A megfelelő glutationszint megtartásával lassul a bőr öregedése és a haj őszülése, de az immunrendszer is sokkal hatékonyabban működik. Azt fontos tudni erről az antioxidánsról, hogy az idő előrehaladtával folyamatosan csökken a mennyisége a szervezetben. Kifejezetten jó hír viszont, hogy a glutationszintet természetesen elérhető táplálékokkal is emelhetjük. Mutatjuk miket célszerű fogyasztani a jobb közérzetért és a fiatalos külsőért.

Bevásárlólista a stressz ellen

Az egészséges életmód egyik legfontosabb legfontosabb alappillére, hogy tápanyagokban gazdag élelmiszereket fogyasszunk. Vannak olyan betegségek, amelyek esetén sokkal gyakoribb a glutation szintjének csökkenése. Ezek a májbetegségek és a cukorbetegség is.

A fokhagymának számos jótékony hatása van. - Fotó: Miguel Perfectti / Forrás: Shutterstock

A C-vitamin bevitele nagyon fontos, hiszen ez számos funkciót tölt be. Védi a sejteket, támogatja az antioxidánsokat, többek között megköti a szabad gyököket, így megóvja a glutationt is. Érdemes olyan gyümölcsöket és zöldségeket is felírni a bevásárlólistára, mint a citrusfélék, a papaya, a kivi és a kaliforniai paprika. Ráadásul a C-vitamin étrend-kiegészítők fogyasztásával is növelhető a glutationszint.

A húsfélék is elengedhetetlenek. A kén fontos ásványi anyag, jelen van a fehérjetartamú élelmiszerekben, sőt a glutation szintéziséhez is szükség van rá. Éppen ezért az étrendünket érdemes kiegészíteni halakkal, valamint marha- és csirkehússal.

Megannyi glutationban természetesen gazdag élelmiszer közül válogathatunk akkor is, ha ellátogatunk a piacra, vagy zöldségesükhöz. A spenótot, az avokádót, a spárgát, a fokhagymát, a brokkolit és a karfiolt nem szabad elhanyagolnunk.

A természetes élelmiszerek mellett az alkoholfogyasztás korlátozása és a folyamatos testmozgás is sokat segíthet a glutationszint növelésében.

Azoknak lényegesen alacsonyabb a glutationszintje, akik folyamatosan fogyasztanak alkoholt. A rendszeres testmozgást régóta javasolják az orvosok és a szakértők is, hiszen akik emellett döntenek sokat tehetnek fiatalos külsejük megőrzése érdekében, ráadásul közben a stressznek is búcsút inthetnek. A mozgás jót tesz az antioxidánsoknak is, ezzel párhuzamosan pedig a fejünket is sikerül kicsit kiszellőztetnünk a nehezebb időszakokban.