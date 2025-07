Itt érdemes sört inni nyáron – óriási árkülönbségek vannak!

A tengerpartokon szezonális árakkal kell számolnunk, egészen hajmeresztő is lehet az ára a felkapott helyeken a sörnek. Fotó: Antal Anita

A borivás mellett a sörözés is "ősi magyar szokás"

Egyszóval: ha boltban vásárolunk, akkor a cseheknél járunk legjobban, de a horvátoknál és az olaszoknál sem megfizethetetlen a bolti ár, a legtöbbet pedig Ausztriában kell fizetnünk a az üzletekben. (Az összeállításban a ChatGPT-t hívtuk segítségül.)

A magyarokról egyébként szeretik mondani, hogy borfogyasztó nép, pedig a sörözés is komoly múltra tekint vissza nálunk. Egyes elképzelések szerint a magyarok először az alávetett szlávoktól rekviráltak méhsört, majd maguk is eltanulták a sörfőzés rejtelmeit. László Gyula történész viszont egy 10. századi bolgár esküszövegre hivatkozva állította, hogy a magyar maga is sörfőző nép volt. Ezt az elképzelést erősíti az a tény is, hogy a sör és a bor egyaránt török eredetű, vándorláskori jövevényszavunk. Ezeknek a fényében joggal feltételezhető, hogy a sörfőzést már a honfoglalás előtt ismerték a magyarok.

Magyar ember sörrel nem koccint?

Egy legenda szerint viszont a magyarok bár szívesen isznak sört, de nem koccintanak vele. Ez a hagyomány onnan ered, hogy állítólag, amikor Haynau 1849. október 6-án kivégeztette a szabadságharc magyar tábornokait, az osztrák katonák sörrel koccintottak örömükben és elégedettségükben a kivégzés után.

Nincs semmi konkrét tény, ami ezt alátámasztaná, ráadásul az osztrákok jellemzően az asztalhoz verték a korsót koccintás gyanánt, az azonban tény, hogy máig makacsul tartja magát, hogy "magyar ember sörrel nem koccint". Azért sokan ütik össze korsóikat a magyarok közül is, és nincs is ezzel semmi baj. Ha pedig a szabadságharc hős tábornokai emlékének megőrzésében ez a legenda is segít, mindegy is, hogy koccintunk-e vagy sem, mert ha eszünkbe jutnak mégis a koccintás vagy nem koccintás során, a történelmi emlékezet tovább őrzi őket.