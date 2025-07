A jövő háziasszony-felszabadítói: Vécépucoló robotkart alkottak

Bármibe lefogadnánk, hogy a házimunkák közül a legrosszabb a vécépucolás. Szebben hangzik ugyan a toalett-tisztítás, de a lényeg, hogy ez nem tartozik a "szeretem" munkák közé, ráadásul mindig ott a kérdés: elég hatékonyan végezzük-e, hiszen a baktériumok, vírusok, szennyeződések eltávolítása ez esetben kiemelt fontosságú. Nos, van remény arra, hogy ezt a kényes, ámde nagyon fontos munkát valamikor nem is a túl távoli jövőben egy robotkar végzi el helyettünk.

Olyan robotkart fejlesztettek ki, mely a felülettisztításban verhetetlennek mutatkozik. Gyors és hatékony.

Forrás: thexplore.com

SCCRUB, a hatékony és gyors robotkar

Minderről a Quibit számolt be nemrégiben. Az amerikai Northeastern University tavasszal kifejlesztett egy olyan robotkart, mely villanykörtét képes becsavarni, s ezt továbbgondolva nemrégiben a felülettisztító robotkar megalkotásáig is eljutottak. Nem robotról beszélünk tehát, hanem csak egy robotkarról, és ez lényeges, hiszen az ipari robotok általában nagyok és veszélyesek, nem alkalmasak vécépucolásra. Egy puha bevonattal ellátott flexibilis robotkar, ami forgó mozgásra képes, viszont már annál inkább. A SCCRUB névre keresztelt találmány három fő részből áll:

egy flexibilis robotkarból,

egy keféből és

egy újonnan fejlesztett mélytanuló algoritmusból, ami a súrolás hatékonyságáért felel.

Ez utóbbi gondoskodik a robot mozdulatainak összehangolásáról és arról, hogy a tisztítandó felület minden részére eljuthasson.

Sikálásból jeles, a háziasszonyok már most díjaznák

Nosza, rögvest próbának is alávetették a kart: a tudósok galád módon egy ketchuppal összekent tányért mikróztak 90 másodpercig, míg a szósz rá nem égett a felületére, illetve egy vécéülőkét kentek össze áfonyaszósszal, és megvárták, hogy az rászáradjon. Mivel a robot csak sikálni tud, a szappanos vizet a kutatóknak kellett biztosítaniuk a kísérlethez. A robot 2 és fél percet töltött a tányér elmosásával, ennyi idő alatt a szennyeződések 99,7 százalékát sikerült eltávolítania. A vécéülőkével még jobban haladt, ezzel 1 perc 49 másodpercet töltött, itt a kosz 99,8 százalékát sikerült eltüntetnie.

Most már csak meg kell várnunk, hogy piacra dobják és eljusson hozzánk is! Addig kénytelenek vagyunk magunk sikálni.