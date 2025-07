A pörkölttorta nem pörköltből van! A göcseji Parasza ügyes kezű asszonyai ma is készítik (galéria)

Hát hogyne, a meghívó szerint bepillanthatunk a messze földön híres pörkölt- más néven grillázstorta készítésébe. Erről, mármint a készítési bemutatóról lemaradunk, mert Kati néni, Kovács Zoltánné, a grillázsok mestere sajnálkozva mutatja a kezét, amelybe előző este csontig beleszaladt a kés, így nem tudja megtartani a bemutatót. Lánya, Szilvi azonban elmondja, számos terméküket kiállították, melyek megvásárolhatók, s ezenkívül itt van Bakányi Attiláné (Horváth-Barna Ildi) elszármazott kistermelő, aki remek süteményeket, befőtteket, lekvárokat hozott, vagyis minden van, ami csak szem-szájnak ingere.

A pörkölttorta csak cukorból és dióból készül. Egész kis műalkotásokat, süteményszobrokat hoztak létre a két alapanyagból Göcsejben a háziasszonyok, s ma is több helyen őrzik ezt a hagyományt.

Kovács Szilvia a pörkölttora egyik mestere.

Ezúttal van egy másik meglepetésük is, a „Kustánszeg és Parasza múltja” című fotókiállítás, amely színesíti a programot. A régi képek segítségével bemutatják a térség múltját, értékeit és hagyományait. Olyan képritkaságok is találhatók, mint a Kustánszegi Bokrétások fellépése, amely 1935-ben készült és az akkori egerszegi Göcseji Napokat eleveníti meg, egy másik fotón pedig az látható, amikor először jött be a busz Kustánszegre.

Bakányi Attiláné (Horváth-Barna Ildi) elszármazott kistermelő remek süteményeket, befőtteket, lekvárokat hozott

Mikor búcsúzunk, Kovács Szilvia tudatja, immár hatodszor vesznek rész a Göcseji Dombérozó rendezvénysorozaton, s ennek a programnak is köszönhető, ismét nő az érdeklődés a pörkölttorták iránt, melyeket elődeik a harmincas évek óta készítik a környék eseményeire. Büszkék rá, hogy a 2012-ben elnyerte a Göcsej Védjegyet, 2022-ben pedig a HÍR (Hagyományok Ízek Régiók) védjegyet a Göcseji Paraszai Pörköltorta.