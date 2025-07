Gamerek figyelem! Régóta várt frissítés előtt a Playstation - ráadásul ingyenes

A játékosközösség nagyobbik része a Playstation kontrollereket kizárólag PS5 konzolon használja, viszont többen más platformokon is szívesen elmerülnének a videójátékok színes világában. Számukra a legnagyobb problémát az jelenti, hogy ezeknek a DualSense vezérlőknek a párosítása kifejezetten körülményes volt korábban, erre hoz hamarosan egy pofonegyszerű megoldást a Sony.

A Playstation kontrollerek frissítéséről hivatalos blogbejegyzésében számolt be a Sony. Fotó: Skrypnykov Dmytro / Forrás: Shutterstock

Azok a felhasználók, akik szívesen nyüstölik a PS5 kontrollereket más eszközökön, mint mobilokon, laptopokon vagy asztali számítógépeken, nagyon hasznos újdonságra számíthatnak a közeljövőben. A gyártó Sony egy hivatalos blogbejegyzésben rántotta le a leplet arról, hogy hamarosan, akár egy gombnyomással is csatlakoztathatjuk a vezérlőt a különféle platformokhoz. Ez korábban csak úgy volt lehetséges, hogy végigzongoráztuk a párosítási folyamatot.

A kontroller csatlakoztatásához csak annyit kell tennünk, hogy a Playstation központi gombját és a 4 akciógomb (kör, kereszt, háromszög, négyzet) egyikét 5 másodpercig nyomva tartjuk.

Ezt követően az vezérlőnk bluetooth kapcsolattal megtalálja a párosításra váró készüléket. Mindegyik akciógombhoz egy eszközt tudunk hozzárendelni, így egy időben akár 4 különböző platformot is megjegyeztethetünk kontrollerünkkel. Ráadásul a vezérlő ahhoz fog automatikusan csatlakozni, amelyiket legutóbb használtuk.

Két fontos kérdés azonban felmerülhet a Playstation kontrollerekkel kapcsolatban:

Ha a legutóbb használt eszközhöz csatlakozik, akkor a Playstation konzolt már nem indítja a kontroller bekapcsolása?

Mikor kapják meg a PS5 felhasználók ezt az újítást?

A Playstation blogbejegyzésében arra is kitértek, hogy jelenleg béta környezetben tesztelik ezeket az újításokat. Az, hogy mikor jelenik meg a frissítés, illetve a korábban említett kérdéseket hogyan oldja meg a Sony, még nem ismert.

Zala vármegyében is számos felhasználó érintett, ráadásul a közösségi média oldalakon is sokan keresnek olcsó Playstation 5 konzolokat. Az adok-veszek csoportok nagyon népszerűek, azonban nem árt vigyázni, hiszen a vármegyeszékhelyen korábban többen is internetes csalás áldozatai lettek már.