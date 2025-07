Még a szőnyeged is veszélyes lehet – Így tartsd tisztán a lakást parlagfű idején

A nyár második felében nemcsak a kánikula okozhat kellemetlenségeket, hanem a minden évben milliókat sújtó parlagfű szezon is. A gyomnövény pollenje már július végén elkezdhet a levegőbe kerülni, és a csúcsidőszak augusztus közepétől szeptember végéig tart. De vajon miért egyre súlyosabb ez a jelenség? Hogyan védekezhetünk ellene a mindennapokban? És miért olyan fontos, hogy még a textíliáinkra is odafigyeljünk?

A parlagfű egy invazív gyomnövény, amely az 1900-as évek elején jelent meg Magyarországon. Leginkább mezőgazdasági területeken, elhagyott földeken, útszéleken és építkezési területeken nő. Nagyon gyorsan terjed, és rendkívül allergén virágport termel - ez az időszak a parlagfű szezon

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) egy rendkívül agresszíven terjedő, invazív gyomnövény, amely Észak-Amerikából érkezett hazánkba, és mára szinte mindenhol jelen van. Virágpora az egyik legerősebb természetes allergén: becslések szerint Magyarországon 1,5–2 millió ember szenved tőle – Zala vármegyében is sokan érintettek, mivel a Nyugat-Dunántúlon is hasonlóan magas az allergiások aránya.

A klímaváltozás tovább súlyosbítja a helyzetet: a növekvő szén-dioxid szint miatt a parlagfű nemcsak gyorsabban nő, hanem több pollent is termel, mint korábban. Ez az oka annak, hogy a tünetek nemcsak korábban jelentkeznek, hanem egyre erősebben is.

Tünetek, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni

Az allergiás reakciók között a leggyakoribbak:

tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás

szemviszketés, könnyezés

köhögés, torokkaparás

súlyosabb esetben asztmás roham, légzési nehézség

A tünetek sokszor a megfázásra hasonlítanak, de elhúzódóak és makacsabbak, de nem járnak lázzal.

A parlagfű szezon időszaka jellemzően a következőképpen alakul: Virágzás kezdete: július közepe-vége

Csúcspont: augusztus közepe és szeptember eleje

Lezárulás: szeptember vége – október eleje (az időjárástól függően)

Az allergiaszezon hivatalosan július végétől október elejéig tart. Már napi 30-50 pollenszem/köbméter koncentráció felett erős tünetek jelentkezhetnek az allergiásoknál.

A ruhaneműre is érdemes odafigyelni!

A pollenek mindenhová bejutnak – nemcsak a levegőben keringenek, hanem megtapadnak a hajunkon, bőrünkön, ruháinkon és a lakás textíliáin is. Ezért az allergiások számára a higiénia és a textiltisztítás kulcsfontosságú.

Ruhákat, különösen ha szabadban voltunk, ne vigyük be a hálószobába, inkább azonnal mossuk ki vagy zárjuk szennyesbe. Hajunkat gyakrabban érdemes megmosni, főleg ha sapkát, kalapot nem viseltünk kint. Lefekvés előtt pedig egy gyors zuhany segíthet megszabadulni a bőrre tapadt pollenszemcséktől.