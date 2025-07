Rothad, sárgul és a poloskák sem kímélik – Indul a paradicsomszezon, de ezzel együtt sokasodnak a gondok

Gombás betegség is pusztíthatja a növényt: a paradicsomvész a leveleken látható foltok alapján egyértelmű. Fotó: A.A.

A beteg, gombás leveleket mindig távolítsuk el

A meleg idő nem tesz jót a paradicsom kalciumellátásának, mert ilyenkor a kalcium gyökéren át történő felvétele sokkalta nehézkesebb, mint átlagos talajhőmérséklet esetén. Ráadásul a nyári hőség vízhiánnyal is gyakran jár együtt, pedig a kalcium mozgása csak vízben oldott formában lehetséges a növényen belül. Így aszályos időszakokban hiába van a talaj jól vagy kiválóan ellátva ezzel a tápelemmel, a növény még fel is veheti, de elszállítani már nem lesz képes.

A hőség a paradicsomvésznek is nagyon kedvez, sajnos. Ezt a fitoflórás betegséget gomba okozza. Ez alapvetően nedvességkedvelő faj, tehát nem a hőség miatt terjed, hanem mert a melegben öntözzük a paradicsomot, és a nedves közegben kiválóan tud szaporodni. A paradicsom gombás betegsége ellen célszerű preventív módon védekezni, réz hatóanyagú fungicid alkalmazásával. Ha a kórokozó már megjelent, és a területet öntözzük, vagy csapadék érte, akkor viszont csak

a hatékonyabb, felszívódó hatóanyagú készítmények alkalmazásával lehet a kórokozó terjedését megállítani,

fontos, hogy a fertőzött leveleket távolítsuk el, ezzel akadályozhatjuk meg a betegség gyors terjedését,

illetve a paradicsom tejes permetezése is jó módszer, és így fogyasztható a paradicsom, hiszen ez nem vegyszeres alkalmazás.



Támfallal tudjuk biztosítani a növény megfelelő növekedését és szellőzését. Fotó: A.A.

Ha mindezeken a problémákon sikerrel át is küzdjük magunkat, még mindig ott a poloskaveszély: a vándorpoloska és a délkelet-ázsiai márványos poloska előszeretettel táplálkozik a paradicsomból. Aki nem fél a vegyszerektől, annak rovarölő szerekkel javasolt elpusztítani a rovarokat, ez az idegrendszert támadja meg, és gyors bénulást okoz. Aki marad a bio módszernél, az készüljön fel a kézi szedegetésre, ahogyan a burgonyabogár esetében is.