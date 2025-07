Egy korszak vége Keszthelyen?! Eladják az ikonikus óriáskereket

Keszthely látképéhez már szinte hozzátartozik a 45 méter magas óriáskerék, amely hat éve nyújt felejthetetlen panorámát turistáknak. Most új tulajdonosra vár. Az eladási ár 2 millió euró + áfa – ebben már benne van az egyszeri szállítás és szerelés költsége is. A látványosság gyakorlatilag bárhol felállítható, ahol az engedélyezés adott: lehet önkormányzati vagy magánterület is.

Mára a keszthelyi Balaton-parti látkép meghatározó része az óriáskerék

Fotó: Mészáros Annarózsa

– Ez egy abszolút mozgatható konstrukció – nyerges pótkocsin szállítható, és négy-öt nap alatt felépíthető, ugyanennyi idő a lebontása is – mondja Horváth Mihály, a kerék értékesítéséért felelős egyik tulajdonos.

Óriáskerék: 30 gondola, 180 utas – és rengeteg emlék

A szerkezet egyszerre 180 fő befogadására alkalmas, köszönhetően a 30 darab zárt gondolának. Nem egyszer fordult elő, hogy a szezonon túl is üzemelt – télen is voltak látogatók, akik a téli Balatont akarták madártávlatból látni.

A különlegesség egyébként magyar gyártású, de ma már nincs olyan hazai üzem, amely ilyen eszközöket gyártana. Ez a darab még a tulajdonosok megrendelésére épült, tehát egyedi és megbízható példány. Németországban és Hollandiában gyártanak ilyen jellegű attrakciókat.

4-5 napot vesz igénybe az össze- és a szétszerelése is a monstrumnak

Fotó: Mészáros Annarózsa

Miért adják el?

– Egyszerűen kinőttük – fogalmaz Horváth Mihály. – Nagyobb kerékben gondolkodunk, aminek viszont még nincs fix helyszíne. Nem azért válunk meg tőle, mert nem vált be – sőt.

Az új szerkezet már előkészületben van, de ennek feltétele az, hogy a jelenlegi kerekük új otthonra találjon.

Fotó: Mészáros Annarózsa

Turizmus, fesztivál, városmarketing – a kerék mindenhol nyerő

A mobilitásának és kapacitásának köszönhetően az óriáskerék remek választás lehet olyan települések vagy rendezvényhelyszínek számára, ahol komolyan gondolják a turisztikai vonzerő növelését. Egy ilyen ikonikus látványosság nemcsak élményt, hanem komoly médiafigyelmet és vendégforgalmat is generálhat. A kérdés már csak az: ki csap le elsőként erre a különleges darabra?