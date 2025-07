Halálos áldozatot követelt a nyugat-nílusi láz – Szúnyog terjeszti, nincs ellene védőoltás

Friss hírként olvashattuk, hogy Olaszországban, egy Róma közeli településen élő idős nő nyugat-nílusi vírus (WNV) okozta fertőzésben meghalt, két másik személyt ugyanazen vírus okozta fertőzéssel kritikus állapotban kórházban ápolnak. A hivatalos adatok szerint Róma térségében hat másik nyugat-nílusi vírusos megbetegedést is megerősítettek. A nyugat-nílusi láz hazánkban sem ismeretlen. A kórokozó 2004 óta minden nyáron felüti fejét, leginkább július és október között fenyeget. A vírust szúnyogok terjesztik, amelyek madarakból képesek felvenni azt vérszívás során, így ha a fertőzést hordozó szúnyog később emberből is táplálkozik, akkor átadja a kórokozót.

Fotó: Antal Anita

A nyugat-nílusi láz emberről emberre nem terjed, de egyre többen esnek áldozatul

Jó hír, hogy emberről emberre nem terjed, ám a továbbadás kockázata várandós vagy szoptató nők, véradók, szervdonorok esetében fennáll. Sajnos évről évre többen esnek a vírusfertőzés áldozatául. És bár a vírus az esetek 80 százalékában tünetmentes, 20 százalékban enyhe influenzás tünetekkel járhat, súlyos esetekben halálos kimenetelű is lehet, ahogyan azt az olaszországi eset is mutatja. Miután véradók és szervdonorok átadhatják, 2025 májusa óta a magyar kormány biztosítja a pénzügyi forrást minden egyes levett vér nyugat-nílusi vírus szűrővizsgálatához. Így tehát véradások során az eddig is kötelező HIV, HCV, HBV és szifilisz-vizsgálat mellett WNV-vizsgálat is történik.

Az esetek egy része kórházi kezelést igényel

A fertőzés jellemző tünetei közé tartozik

a láz,

fejfájás és aluszékonyság,

izom- és ízületi fájdalom,

hidegrázás, illetve

apró kiütések, és

az esetek egy százalékára jellemzőek a súlyosabb, idegrendszert is érintő tünetek, ezek általában kórházi kezelést igényelnek.

Védőoltás nem létezik ellene

A Webbeteg szerint a központi idegrendszert érintő betegségek tünete a hirtelen kialakuló magas láz, tudatzavar, erős fejfájás, görcsök, járászavar lehet. Az idegrendszeri tünetek kialakulásáig 3 hét telhet el. Az agyi érintettség kialakulása esetén a megbetegedés halálozási aránya magas (CDC adatok szerint 17%), fokozottan veszélyeztetettek a gyermekek, az 50 év feletti felnőttek, az immunkárosodott betegek és más súlyos krónikus betegségekben szenvedők (daganat, cukorbetegség, vesebetegség) - írják. További szövődmény lehet a májgyulladás, szívgyulladás, hasnyálmirigy-gyulladás. Az esetek nagy részében csak szövődmény esetén diagnosztizálják a kórokozót, ezért az azonosított nyugat-nílusi lázas esetek mindegy 10 százaléka halálos kimenetelű.

Védőoltás nem létezik ellene, úgy védhetjük magunkat, ahogy általában szúnyogcsípések ellen védjük: szúnyogriasztó spray, otthonunkban szúnyogháló, kint hosszú ruházat viselése.