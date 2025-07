Kevés az időnk, de az végtelen tud lenni, ha jól gazdálkodunk (galéria)

Harmincöt év. Egy alkotóközösség életében ez már történelem. Cserszegtomajon 1991-ben egy egyszerű ötletből, egy kis falusi tanácsteremben létrehozott mini galériából indult minden. A MŰSZAK – a művészek szabad alkotóközössége – ma már nemcsak egy nyári tábor vagy kulturális program, hanem egy élő, organikus közösség, amely generációkat nevelt ki és emelt be a kortárs művészet világába.

Megnyílt a 35. MŰSZAK Cserszegtomajon

Fotó: Mészáros Annarózsa

35 éves a MŰSZAK Cserszegtomajon

– Ez a harmincöt év 1991-ben kezdődött, amikor még létezett a cserszegtomaji termelőszövetkezet. A TSZ tanácstermébe csináltunk egy kis mini galériát a festőművészeknek – meséli Takács Ferdinánd, az egyik alapító. – Aztán 1992-ben elindult az első művésztelep Rezi és Cserszegtomaj között, félig profi, félig amatőr művészekkel. Már akkor látszott, hogy ennek komoly jövője lehet. Létrehoztuk a Szabad Művészet Alkotótábor Alapítványt, hogy a művészek által itt hagyott műveket megőrizzük, értékesítsük, és egyszer majd létrejöhessen egy állandó, rangos képtár a faluban.

A telepre az évek során érkeztek művészek Erdélyből, Kárpátaljáról, a Felvidékről, sőt Moszkvából, Kijevből, Szingapúrból, Argentínából is. A MŰSZAK – bár kezdetben még más formában – mindig is egy nyitott, befogadó tér volt, ahol a szabadság és a minőség volt az elsődleges érték.

– Beadtam a pályázatot, de nem kaptunk támogatást. Akkor döntöttük el Líviával, a feleségemmel, hogy megalapítjuk a MŰSZAK-ot – a Művészek Szabad Alkotóközösségét, ennek már 15 éve. Nem civil szervezet vagyunk, nincs vezetőség – itt mindenki saját magáért felel. Ez egy szellemi közösség, ahová azok jönnek, akik ezt elfogadják – mondja Ferdinánd.

A MŰSZAK működésének egyik fontos küldetése a fiatal tehetségek támogatása is: sokan innen jutottak el művészeti egyetemekre, lettek hivatásos alkotók. A közösség emellett rendszeresen újrafelfedez elfeledett magyar művészeket – mint