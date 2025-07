Ezek a virágok most a nyár sztárjai!

Az Arany János utcában Horváth Lászlóné előkertjében, több nagy bokron is pompáznak a hatalmas virágú mocsári liliomok, pontosabb nevükön a mocsári hibiszkuszok, vagy más néven óriás mályvák, de mocsári mályvaként is említik őket. Az viszont biztos, hogy a mályvafélék családjába tartoznak ezek a kedvelt, óriási virágú, lombhullató, évelő növények. A virág Észak-Amerika mocsaras vidékein őshonos. Az őshazájából került Európába, így hazánkba is, ahol fokozatosan meghódította a vidéki, majd a városi kerteket és parkokat is. Horváthné azt mondja, magról ültette őket, s már a második éven virágoztak is. Nem kell megijedni attól, hogy a virágok hamar elhervadnak, mert fáradhatatlanul hozza a virágait, ezért júliustól egészen szeptember elejéig gyönyörködhetünk benne.