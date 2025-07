Megy a gőzös, de tényleg Kanizsára? Nem is sejtenéd, honnan ered ez a vidám dal – és milyen meglepő a története

Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára. Fogadjunk, énekelve olvasta ezt a sort! Ki ne ismerné, dúdolná ezt a dalt, de talán kevesen tudják az eredetét. Magának a nótának a szerzője ismeretlen, de egy 1880-ban megjelent népszínműben, „A legény bolondjában” szerepel betétdalként, így feltehetően korábbról is ismerték. A színművet Koródy Csobánczi Péter írta, zenéjét Erkel Elek szerezte. A legény bolondjában a gőzös Kanizsáról Boszniába indul, nem pedig Kaposvárra vagy egyéb helyekre.

Megy a gőzös Kanizsára. Na de tényleg Kanizsára ment a gőzös? Miért örökítették meg dalban is?

Fotó: Zakkar Sándor

Megy a gőzös Kanizsára - vajon honnan ered az ismert népdal?

Ez nem meglepő, ugyanis a darabot két évvel azután mutatták be, hogy a Monarchia csapatai okkupálták, azaz megszállták Bosznia területét. Kanizsa ekkor fontos állomása volt a Déli Vasút vasútvonalnak, amely Budapestet kötötte össze a Dunántúl déli részével, illetve haladt tovább Bécs, Olaszország és az Adriai-tenger irányába. Kanizsa jelentőségét jelzi, hogy 1860-ban kiépítették a szlovéniai Pragerhof (Pragersko)-Kanizsa vonalat, majd 1861-ben ennek folytatásaként a Kanizsa-Buda fővonalat. 1865-ben kiépítették a Kanizsa-Sopron vonalat is, majd 1868-ban Kanizsa és Barcs között is kiépült az összeköttetés.

Kanizsa kulcsfontosságú állomás volt a Monarchia idején

A vasútvonalat Bosznia megszállásakor be kellett kapcsolni a Monarchia vasúthálózatába, hogy könnyebben és gyorsabban tudják megoldani a csapatok szállítását, illetve utánpótlását. Így megszületett az összeköttetés a magyar és bosnyák vasútvonalak között. Valószínűleg ennek hatására vált Kanizsa kifejezetten fontos állomássá, hiszen ide érkezhettek vonatok Bécs-Sopron-Szombathely felől, Budapest felől, majd haladhattak tovább Horvátország, Olaszország, az Adriai-tenger, illetve Bosznia irányába.

Feltételezhető tehát, hogy eredetileg azért ment a gőzös Kanizsára, hogy onnan Boszniába induljon tovább.

Különös, hogy egy számtalan verzióban ismert dal eredetileg milyen történelmi háttérből nőtte vagy nőhette ki magát és vált mára kedvelt gyerekdallá, vagy éppen mulatós zenévé.