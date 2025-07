Ön bírja két percig, vagy annál is tovább? Két hatékony gyakorlat a magas vérnyomás csökkentésére

Abban az orvosok is egyetértenek, hogy magas vérnyomás esetén a gyógyszeres kezelés mellett, vagy annak hatékonyságát erősítendő, érdemes egészségesebb étkezésre váltani, az alkoholfogyasztást csökkenteni, és ami a legfontosabb: rendszeresen mozogni. Általában is mindenkinek javasolt legalább napi 20 perc közepes intenzitású testmozgás, és az ajánlások szerint heti három erősítő mozgást is iktassunk be a tevékenységeink közé, ez hatékony a magas vérnyomás csökkentése esetén is. A futás, gyaloglás, kerékpározás, sőt a súlyzós edzés mellett is jóval nagyobb eredményességgel csökkenthető a vérnyomás fal melletti guggolással és plank edzéssel.

A magas vérnyomás csökkentése kísérletek szerint plank edzéssel és fal melletti guggolással a leghatékonyabb.

Fotó: Antal Anita

A magas vérnyomás csökkentése ezzel a két gyakorlattal a leghatékonyabb

Ezt az angol Canterbury Christ Church Egyetem kutatói állapították meg, miután 15 827 ember adatait vizsgálták meg, akik legalább két hétig végezték ezeket a gyakorlatokat.

A kutatók megállapítása szerint a nyugalmi vérnyomás a különböző mozgások hatására csökkent az alábbiak szerint:

4,49/2,53 Hgmm aerob edzés (például futás vagy kerékpározás) után,

4,55/3,04 Hgmm dinamikus ellenállás vagy súlyzós edzés után,

6,04/2,54 Hgmm kombinált edzés után (aerob és súlyzós), 4,08/2,50 Hgmm nagy intenzitású intervallum edzés után (intenzív edzés rövid sorozatai pihenő időszakokkal),

8,24/4 Hgmm izometrikus edzés után (plank és fali guggolás).



Bárhol végezhető, eszköz igénye sincs

Mindebből egyértelműen látható, hogy a fal melletti guggolás és a plank a legjobb vérnyomáscsökkentő gyakorlat, nem mellesleg ezek a gyakorlatok nemcsak a szívet és az ereket teszik egészségesebbé, hanem nagyszerű alakformálók is. Szinte a test összes izmát megdolgoztatják ugyanis, nem igényelnek nagyobb erőkifejtést és tulajdonképpen bárhol elvégezhetők - mondják a tudósok. Ezek az izometrikus gyakorlatok teljesen másképpen hatnak a testre, mint az egyébként népszerű aerob gyakorlatok. Két perc alatt alaposan megfeszítik az izmokat, amikor pedig jön az ellazulás ez hirtelen felgyorsítja a véráramlást - hangsúlyozzák, hozzátéve: ilyenkor fontos, hogy figyeljünk a helyes légzésre.