Digitális madárvilág: virtuális kiállítást indított a Balatoni Múzeum

A Balatoni Múzeum "Madarat tojásáról" című virtuális kiállítása a múzeum madártojás-gyűjteményét mutatja be

interaktív,

oktató jellegű webes formában, amely

bármikor,

bárhonnan elérhető, és a

diákokat,

családokat,

érdeklődőket segíti a madárfajok megismerésében. A projekt része egy több éves digitalizációs stratégiának, melynek célja, hogy a múzeum gyűjteményei ne csak fizikai, hanem online térben is elérhetők legyenek – mobilapplikáció, webáruház, online időpontfoglalás és további fejlesztések kísérik ezt a törekvést.

A "Madarat tojásáról" tárlat az offline mellett az online térben is elérhető már

Fotó: Mészáros Annarózsa

Madárhanggal, tojásokkal, tudással: új korszakot nyitott a múzeum a "Madarat tojásáról" tárlattal

A Balatoni Múzeum legújabb fejlesztése, a „Madarat tojásáról” című virtuális kiállítás nem csupán egy online tárlat. Inkább egy digitális tudásbázis, amely interaktív módon hozza közelebb a madarak világát az érdeklődőkhöz – jelentette be a múzeum sajtótájékoztatóján Németh Péter múzeumigazgató és Tóthi Attila, a kiállítás technikai hátterét biztosító Babelhal Webstudio ügyvezetője.

– Nevezzük virtuális kiállításnak, bár inkább egy oktatási segédanyagnak mondanám – hangsúlyozta Németh Péter. – Ez egy komplex munka része, amely a madártojás-gyűjteményünkre épül. A cél, hogy hosszú távon is elérhető legyen a tartalom akkor is, ha a kiállítás már fizikailag nem látogatható.

Németh Péter, a Balatoni Múzeum igazgatója és Tóthi Attila a Babelhal Webdesign ügyvezetője sajtótájékoztatón ismertették a múzeum legújabb fejlesztését

Fotó: Mészáros Annarózsa

111 madárfaj – képekkel, hangokkal, adatokkal

A digitális kiállításban 111 különböző madárfaj tojásai, fészekaljai és jellemzői jelennek meg, méghozzá könnyen kereshető, élményszerű formában.

– Lehet keresni a madár faja, a tojás vagy akár a fészekalj alapján is. Képek, hangok, tudományos és ismeretterjesztő információk egyaránt elérhetők – mutatta be a rendszer működését Németh Péter. A kiállítás nemcsak a fajokat mutatja be, hanem általános ismereteket is nyújt a madarak világáról: élőhelyeikről, vonulásukról, védettségükről, tojásszámokról – minden egy helyen, digitálisan.

Stratégia és digitális építkezés

A fejlesztés a Balatoni Múzeum többéves digitális stratégiájának újabb mérföldköve. A háttérben a keszthelyi Babelhal Webstudio munkája áll, amely már korábban is segítette a múzeum reszponzív weboldalának, mobilapplikációjának és egyéb digitális szolgáltatásainak létrehozását.

– A XXI. században a múzeumnak nemcsak kiállítóhelyként, hanem élményszolgáltatóként is működnie kell – mondta Tóthi Attila, ügyvezető. – Ez különösen fontos egy vidéki intézmény számára, ahol nem természetes a fővárosi múzeumok közönségének állandó jelenléte. A digitalizáció stratégiai eszköz.